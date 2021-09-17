الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 في حادث مروري بـ«مسير» في كفر الشيخ

حادث مروري
حادث مروري

أصيب 5 بإصابات متفرقة، اليوم، إثر اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة وانقلابها بمفارق مدخل مدينة مسير بمحافظة كفر الشيخ.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي عقب إصطدامها بعمود إنارة بمفارق مدخل مدينة مسير، وجري نقل المصابين إلي مستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين من التقرير الطبي بمستشفى كفر الشيخ العام، إصابة «أحمد محمود داش، 20 سنة، مقيم بقرية القرضا، مصاب بإشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، حسام علي خيرالله، 20 سنة، مصاب بإشتباه نزيف بالبطن والصدر، محمود يحيى ابراهيم، 18 سنة، مقيم بقرية القرضا، مصاب بإشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، عادل محمد مرسي، 15 سنة، مصاب بإشتباه نزيف بالبطن والصدر، محمود يحى انيس، 16 سنة، مصاب بإشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ».

وتم عمل الأشعات والفحوصات المطلوبة للمصابين داخل استقبال مستشفى كفرالشيخ العام.

حادث مصابين مسير مستشفى كفر الشيخ

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