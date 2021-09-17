الجمعة 17 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة طنطا تستضيف الدورة التنشيطية الصيفية للجامعات بمعسكرها الدائم ببلطيم

الدكتور محمود زكى
الدكتور محمود زكى

أعلن الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، عن استضافة الجامعة الدورة التنشيطية الصيفية للجامعات والمعاهد العليا، بالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصري للجامعات، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

أكد رئيس جامعة طنطا أن الجامعة تحرص على دعم كل الأنشطة الطلابية ورعاية ذوى الهمم والموهوبين فى كل المجالات الرياضية والفنية والثقافية، والاستثمار الأمثل لطاقات الشباب وتنمية قدراتهم ومواهبهم، وتعزيز قيم الولاء والانتماء الوطنى فى نفوسهم.

من جانبه أوضح الدكتور محمد حسين، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه من المقرر أن تقام فعاليات الدورة بالمعسكر الصيفي الدائم لجامعة طنطا بمصيف مدينة بلطيم فى ألعاب كرة القدم الخماسية "طلبه"، والكرة الطائرة الشاطئية "طلبة" فى الفترة من 18/ 9 حتى 2021/9/25 ، بمشاركة 13 جامعة تم تصعيدها من تصفيات المرحلة الأولى وهى جامعات الإسكندرية، المنوفية، المنصورة، كفر الشيخ، دمنهور، وزارة التعليم العالى، المنيا، أسيوط، الزقازيق، بنى سويف، جنوب الوادى، بنها، قناة السويس.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه من المقرر كذلك استضافة بطولة الكرة الطائرة الشاطئية "طالبات" فى الفترة من 26/ 9 حتى 30/ 9/ 2021، بمشاركة 23 جامعة.

جامعة طنطا تستضيف الدورة التنشيطية الصيفية للجامعات بمعسكرها الدائم ببلطيم المجالات رياضية دكتور أشرف صبحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف صبحي كافة المجالات الدكتور خالد عبد الغفار الأنشطة الطلابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

غلق كوبرى «ترسا الجديد» بالجيزة 5 أيام

تفاصيل الحالة الصحية لكريم فهمى بعد إصابته بجلطتين فى الرئة

الرئيس التونسي يصدر تعليمات جديدة بشأن المنع من السفر

لينك تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2021 على بوابة الحكومة المصرية

إصابة ربة منزل فى مشاجرة بسبب خلافات الميراث بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غباء الذكاء.. مقياس الـIQ يشوش الحقائق!

محمد عبدالعزيز

بيانات النائب العام.. عدالة وبلاغة وحماية مجتمعية

د.كريمة الحفناوى

مبادرة الثقافة بأسيوط واستطلاعات الرأى

مؤمن المحمدي

عزالدين يعقوب

عبد الرحيم طايع

رحيل الجوهرة إيمان خيرى شلبى

ماجدة الجندى

يرون أن أعمال محفوظ مش فى «التريند»!

محمد القصبي

وماذا لو كانت مؤامرة إخوانية يا وزير التعليم؟!

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «2-3»

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

«نواة المقاومة في الضفة».. كيف يتعامل الجيش الإسرائيلي مع مخيم جنين؟

الاحتلال الإسرائيلى يقمع مسيرة مناهضة للاستيطان جنوب الخليل

إصابة فلسطيني إثر طعنه من قبل مستوطن في القدس المحتلة