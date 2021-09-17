الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

السرعات الجديدة للسيارات (انفوجراف)

السرعات الجديدة للسيارات
السرعات الجديدة للسيارات

قرر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، تعديل السرعات المقررة أعلى الطريق الدائرى الأوسطى ومحور الأوتوستراد، ومحور شبرا بنها الحر بهدف الحد من وقوع الحوادث.

ويأتي ذلك حرسًا من الوزارة علي تقليل السرعات الزائدة للحد من الحوادث ومنع  نزيف الدماء.

وتنشر الدستور تلك الطرق والسرعات المقرر عليها التالي :

- الطريق الدائرى الأوسطى من تقاطعه مع محور الضبعة وحتى تقاطعه من طريق الإسماعيلية الزراعى : 

70 كم / ساعة للمركبات القاطرة للمقطورات 

80 كم / ساعة لمركبات النقل

100 كم / ساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات النارية 

120 كم / ساعة لباقى أنواع المركبات الملاكي والأجرة

- السرعات من قطاع عزبة الوالدة من طريق الأتوستراد وحتى النيل:

70 كم / ساعة للمركبات الملاكي 

50 كم / ساعة لباقى أنواع المركبات

- طريق شبرا بنها الحر

70 كم / ساعة للمركبات القاطرة

80 كم / ساعة لمركبات النقل

100 كم / ساعة لمركبات نقل الركاب

120 كم / ساعة لباقى أنواع المركبات الملاكى والأجرة

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

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