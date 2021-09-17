صابرين تناقش قضية المكفوفين ودورهم بالمجتمع بـ«واحد في الميه»

تنطلق غدًا السبت أولى حلقات حكاية «واحد في الميه» وتخوض بطولته الفنانة صابرين، ضمن حكايات مسلسل «زي القمر» على شاشة قناة «سي بي سي» في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتتناول حكاية «واحد في الميه» قضية المكفوفين ودورهم في المجتمع، حيث تظهر صابرين بدور سيدة مكفوفة تعاني من اضهاد زوجها الذي يجسده مدحت صالح لها واتهامها بالتقصير، مما يحفزها لإثبات دورها الهام بالمجتمع فتقوم بمشروع يضم عدد من ا لمكفوفين وتتوالى الأحداث في إطار الدراما الاجتماعية الانسانية.

كان المخرج أحمد شفيق خلال الأيام الماضية، قد نشر فيديو لأول مشاهد عفاف شعيب بالحكاية، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق قائلًا: «حكاية 1% الفنانة القديرة عفاف شعيب.. إخراج أحمد شفيق».

وكان الفنان مدحت صالح، أكد أنه انتهى من تصوير دوره فى «حكاية 1%» من مسلسل «زي القمر»، المقرر عرضه خلال الأسبوع القادم على شاشة قنوات «سي بي سي» برفقة الفنانة صابرين، والفنانة عفاف شعيب، وقيادة المخرج أحمد شفيق.

وانتهت الحكاية الثانية من مسلسل زي القمر باسم “انا قبلت” في الموسم الثاني وخاضت بطولتهاا لفنانة أيتن عامر، وتناقش قضايا تخص المرأة، وشارك في بطولة الحكاية التي تدور في 5 حلقات، تيام مصطفى قمر وعابد عناني ومحسن منصور وعزت زين ولبنى ونس، وعرضت أولى حلقات حكاية وأنا قبلت يوم السبت الموافق 11 سبتمبر، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

مسلسل "زي القمر" عرض لأول مرة في شهر مارس الماضي، بدأت بحكاية “حتة مني” قامت ببطولتها النجمة إلهام شاهين ومؤمن نور وأحمد وفيق وإيناس كامل ونهال عنبر وسارة الشامي، وكانت من تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام علي.

وعرضت بعدها الحكاية الثانية باسم "مش هنفرح بيكي"، ولعبت بطولتها الفنانة جومانا مراد، والحكاية الثالثة "ست الهوانم" التي لعبت بطولتها الفنانة ليلى علوي، وتم عرض حكاية جديدة تحمل اسم "غالية" بطولة الفنانة التونسية درة، وتلعب خلالها شخصية عازفة، حيث تم عرضها خلال الفترة الماضية عبر شاشة قناة CBC.