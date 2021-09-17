«سب المصليين».. كواليس إعفاء مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية من منصه

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارا بإعفاء الشيخ صبري عبادة من عمله القيادي مديرًا لمديرية أوقاف الإسماعيلية، عقب صلاة جمعة اليوم.

وجاء القرار بناء على المذكرة المقدمة من رئيس القطاع الديني والوكيل الدائم ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة بوزارة الأوقاف.

وكشف مصدر بوازارة الأوقاف لـ"الدستور" تفاصيل الواقعة قائلا إن الشيخ صبري عبادة، كان يخطب جمعة اليوم، بمسجد المطافي بمحافظة الإسماعيلية، وتعدى على جمهور المصليين لفظيا ووصفهم بـ"المتطرفين".

وتابع المصدر: “على الفور حدثت حالة من الهرج والمرج داخل المسجد، ورفض الجمهور أداء صلاة الجمعة خلف الشيخ صبري عبادة، وأدى إمام المسجد صلاة الجمعة بدلا منه”.

وأوضح المصدر أن قرار الوزارة بإعفائه من منصبه لعدم تمكنه من ضبط النفس أثناء صلاة الجمعة، فضلا عن عدة مخالفات يحقق معه على أثرها بديوان عام وزارة الأوقاف.