«مستقبل وطن» المنيا ينظم احتفالية كبرى لإجراء قرعة نهائي الدوري

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا احتفالية كبرى لإجراء قرعة نهائي تصفيات الدوري على مستوى المحافظة والتي يتنافس فيها 11 فريقا يمثلون مراكز وأقسام المحافظة، وذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن واهتمامه الخاص بالشباب وتشجيع مشاركتهم بالرياضة وحسن استثمار طاقاتهم تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، واستمرارا لتنفيذ دوري مستقبل وطن للموسم الثالث تحت شعار "خلى موهبتك تتكلم".

مستقبل وطن المنيا ينظم أحتفالية لإجراء قرعة نهائي الدوري

عقدت الاحتفالية بقاعة جراند حياة بالمنيا الجديدة بحضور النائب محمد نشأت المشرف العام على الدوري بالمحافظة، ووليد عبد القوي المشرف التنفيذي للدوري بالمحافظة واللجنة المنظمة للدوري بالمحافظة ،وهيئة مكتب المحافظة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأمناء المراكز والأقسام ولجانهم المنظمة للدوري وجميع الفرق المشاركة .

مستقبل وطن المنيا ينظم أحتفالية لإجراء قرعة نهائي الدوري

شهدت الاحتفالية عرض فيديو تسجيلي يوثق فعاليات المرحلتين السابقتين تصفيات الشياخات والقرى وتصفيات المراكز و تكريم اللجان المنظمة للدوري بالمحافظة والمراكز، وتكريم المراكز التي شاركت بأكبر عدد من الفرق، والمراكز الأكثر تنظيما.

مستقبل وطن المنيا ينظم أحتفالية لإجراء قرعة نهائي الدوري

يذكر أن التصفيات أسفرت عن صعود ١١ فريقا يتنافسون على مستوى المحافظة وهم مركز العدوة فريق العطف 1 ، مركز مغاغة فريق شم القبلية ب ، مركز بنى مزار فريق المدينة ب ، مركز مطاى فريق ابوان ، مركز سما لوط فريق سما لوط 1 ، بندر المنيا فريق كفر المنصورة، مركز المنيا فريق زهرة، مركز أبو قرقاص فريق منهري ،مركز ملوى فريق تونا الجبل ، بندر ملوى فريق شمال ٢ ،مركز دير مواس فريق البدرمان، وسوف تنطلق التصفيات يوم ١٨ سبتمبر الجاري.

مستقبل وطن المنيا ينظم أحتفالية لإجراء قرعة نهائي الدوري

جدير بالذكر أن الدوري يقام على 4 مراحل بدأت المرحلة الاولى بمنافسات وتصفيات للفرق الرياضية المشاركة على مستوى الوحدات الحزبية في القري والشياخات، واقيمت منافسات المرحلة الثانية على مستوى المراكز المختلفة وصولا إلى المرحلة الثالثة التي تكون على مستوى أمانة المحافظة بالكامل لتصعيد فريق واحد يمثل محافظة المنيا ، وأخيرا التصفيات على مستوى الأمانة المركزية للحزب.