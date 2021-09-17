الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس التونسي يصدر تعليمات جديدة بشأن المنع من السفر

قيس سعيد
قيس سعيد

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، تعليمات بألا يتم منع أي شخص من السفر إلا إذا كان مطلوبا للعدالة.

ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية، نشرته على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم، فقد وجه الرئيس التونسي قيس سعيّد تعليماته لرضا غرسلاوي، المكلف بتسيير وزارة الداخلية، بأن لا يتمّ منع أي شخص من السفر إلا إذا كان موضوع بطاقة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش.

وأكّد رئيس تونس أن يتمّ ذلك في كنف الاحترام الكامل للقانون والحفاظ على كرامة الجميع ومراعاة التزامات المسافرين بالخارج.

وأوضح أن ما يُروّج من سوء المعاملة هو من محض افتراء من لم يكفهم الافتراء في الأرض بل يريدون الافتراء حتى وهم في الأجواء.

وأعرب الرئيس التونسي عن شكره لكلّ أعوان الشرطة والديوانة في المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية لما يبذلونه من جهود حتى لا يفلت أحد من القضاء إذا كان محلّ تتبع وصدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية وباتة.

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