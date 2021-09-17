المتهم بقتل والده فى أوسيم يجري معاينة تصويرية للجريمة

أجرى المتهم بقتل والده بمنطقة أوسيم شمال الجيزة، معاينة تصويرية لكيفية ارتكابه الجريمة، حيث أعاد تمثيل الجريمة بعدما اصطحبه فريق من النيابة إلى مكان الواقعة، واعترف خلال التحقيقات بقتله المجنى عليه، بسبب كثرة الخلافات بينهما، ورفض والده إقراضه المال.

وكانت النيابة العامة بشمال الجيزة أصدرت قرارا بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت له تهمة قتل والده فى أوسيم، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في حادث مقتل مسن على يد ابنه في أوسيم، أن المتهم سيئ السلوك، ودائم التشاجر مع والده، وأنه كان يرغب في الحصول من والده على مبلغ مالي، إلا أن القتيل رفض الاستجابة له، خشية شراء المتهم لمواد مخدرة، مما دفع القاتل للاعتداء على والده بزجاجة أنهت حياته.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم استولى على الهاتف المحمول الخاص بوالده وفر هاربا، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التي باشرت التحقيق.