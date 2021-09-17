استمع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمطالب أهالي أم الرخم، مؤكدا أنه جاري تنفيذ خطة الكهرباء في إحلال وتجديد الخطوط والكابلات الهوائية لأرضية والعمل على استقرار التيار الكهربى.

ووجه محافظ مطروح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعرض موقف تشغيل غراب مياه قرية أم الرخم للتيسير على أهالي القرية.

محافظ مطروح يوجه يستمع لمطالب أهالي «أم الرخم»

جاء ذلك بعدما أدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بقرية أم الرخم على بعد 28 كم غرب مدينة مرسي مطروح بحضور اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام والنائب جمال الشورى عضو مجلس النواب ومديرى الأجهزة التنفيذية المعنية.

محافظ مطروح يوجه يستمع لمطالب أهالي «أم الرخم»

وقام محافظ مطروح بجولة ميدانية بهضبة عجيبة موجها بتكثيف جهود النظافة بالهضبة وازالة الاشغالات حفاظا على المظهر الحضارى بالمزار السياحى ذو الشهرة العالمية.

محافظ مطروح يوجه يستمع لمطالب أهالي «أم الرخم»

محافظ مطروح يوجه يستمع لمطالب أهالي �أم الرخم�

محافظ مطروح يوجه يستمع لمطالب أهالي �أم الرخم�