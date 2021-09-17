الجمعة 17 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«عون»: التدقيق الجنائي في مصرف لبنان هو باب الإصلاح المنشود

ميشال عون
ميشال عون

اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون بأن التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان الذي انطلقت اليوم الجمعة هو باب الإصلاح المنشود، وذلك بعد توقيع وزير المالية يوسف خليل عقد التدقيق الجنائي مع شركة "الفاريز ومارسال".


وقال عون "إن التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، هو باب الإصلاح المنشود، ولا بد أن يترافق مع خطة للتعافي والنهوض لتعويض ما فات والبدء بالانقاذ الحقيقي الذي اتخذته الحكومة الجديدة شعارا لها"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم الجمعة.
 

ورأى أن التدقيق الذي سيبدأ في حسابات مصرف لبنان "يتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي الذي أوصى دائماً بضرورة تحقيق التدقيق حتى يعمل على مساعدتنا في النهوض الاقتصادي الذي نأمل ان توفَق الحكومة الجديدة في السير به".
 

ولفت الرئيس عون إلى أن "التدقيق سوف يشمل لاحقاً المؤسسات العامة والإدارات والمجالس والصناديق والهيئات، خصوصاً تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية".
 

وطمأن رئيس الجمهورية اللبنانيين بأن "السنة الأخيرة من ولايته ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية، بعدما تعذر خلال السنوات الماضية تحقيق ما كان يصبو اليه اللبنانيون بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة، وتشكيل هؤلاء منظومة أقفلت الأبواب في وجه أي إصلاح، ما وفر الحماية لفاسدين ومرتكبين".


وكان وزير المالية يوسف الخليل قد وقع اليوم الجمعة عقد التدقيق الجنائي مع شركة الفاريز و مارسال ممثلا الحكومة اللبنانية بعد أن تبلغ موافقة ديوان المحاسبة على العقد.


وستقدم الشركة التقرير المبدئي للوزير الخليل بمهلة 12 أسبوعاً من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة.


يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 21  يوليو من العام الماضي على الاستعانة بشركة " الفاريس ومارسال للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان .


لكن مصرف لبنان لم يسلم الشركة سوى بعض المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي تباشر التحقيق الجنائي في المصرف، بسبب قانون السرية المصرفية المعتمد في لبنان.


وأقر مجلس النواب في جلسته التي انعقدت في 21 ديسمبر من العام الماضي تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة.

لبنان صرف لبنان الحكومة اللبنانية رئيس الجمهورية ميشال عون بيروت

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية لكريم فهمى بعد إصابته بجلطتين فى الرئة

تاج الدين محذرًا: لقاحات كورونا لا تمنع الإصابة.. وفعالة أمام المتحورات

17 مصابًا فى حادث انقلاب أتوبيس سياحى بطريق «الإسكندرية - مطروح» (صور)

محافظ البحيرة يعتمد مخططات تفصيلية بمركزى الدلنجات وكوم حمادة

عودة الارتفاع المفاجئ.. 6 جنيهات زيادة في أسعار الذهب اليوم

ضبط مدير مالي بنادي رياضي في الإسكندرية استغل وظيفته للتربح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

بيانات النائب العام.. عدالة وبلاغة وحماية مجتمعية

د.كريمة الحفناوى

مبادرة الثقافة بأسيوط واستطلاعات الرأى

مؤمن المحمدي

عزالدين يعقوب

عبد الرحيم طايع

رحيل الجوهرة إيمان خيرى شلبى

ماجدة الجندى

يرون أن أعمال محفوظ مش فى «التريند»!

محمد القصبي

وماذا لو كانت مؤامرة إخوانية يا وزير التعليم؟!

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «2-3»

سمر عادل

الحضور الاقتصادى التركى فى إفريقيا

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطيني إثر طعنه من قبل مستوطن في القدس المحتلة

إسرائيل: لن نتدخل لوقف شحنات الوقود الإيرانية إلى لبنان

حركة فتح: صبرا وشاتيلا جريمة حرب لا تسقط بالتقادم