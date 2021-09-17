الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

3 جهات تنظم قافلة طبية موسعة بقرى بحر البقر في بورسعيد

قافلة صناع الخير
قافلة صناع الخير فى بورسعيد

نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية واللجنة الطبية العليا والاستغاثات وهيئة الرعاية الصحية بمجلس الوزراء وجامعة بورسعيد، قافلة طبية كبرى للكشف على أهالى قرى بحر البقر جنوب محافظة بورسعيد فى أكثر من 14 تخصصا طبيا مختلفا، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبإشراف وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ بورسعيد واستفاد من خدماتها 630 مواطنا من أهالى القرى المستهدفة، ضمن فعاليات مؤسسة صناع الخير وما تقوم به من قوافل طبية.

قافلة صناع الخير فى بورسعيد

وأكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصناع الخير، أن القافلة تأتى ضمن فعاليات تعاون صناع الخير واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وعدد من الجامعات المصرية لتقديم خدمات علاجية ذات جودة للشرائح الاكثر استحقاقا فى انحاء الجمهورية فى مناطق تواجدهم وقد سبق القافلة فى هذه الإطار تنظيم سلسلة قوافل جابت عدد كبير من القرى الاشد احتياج والتى تستهدفها مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" كما تم تنظيم قافلة طبية موسعة استهدفت العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى بمدينة العملين الجديدة بحضور وزير القوى العاملة وقدمت هذه القوافل خدمات توقيع الكشف الطبى وصرف الادوية وعمل النظارات الطبية واجراء العمليات الجراحية المختلفة بالمجان تماما.

قافلة صناع الخير فى بورسعيد

وأكد الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أن القافلة ضمت فريق طبى رفيع المستوى من كليات الطب البشرى والتمريض والصيدلة بجامعة بورسعيد وفريق طبى متخصص فى مجال العيون وشملت التخصصات الطبية التى تم توقيع الكشف فيها 14 تخصص طبى مختلف منها العيون والباطنة والعظام والجلدية والمخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة والأمراض الصدرية والمسالك البولية والاأوعية الدموية والجراحة العامة، فضلا عن صرف الأدوية وتشخيص الاحتياج لنظارات الطبية وعمل مقاسات النظارات وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحية وعمل التحويلات للحالات التى يثبت احتياجها لتدخل طبى أكبر ودخول مستشفى.

قافلة صناع الخير فى بورسعيد
مؤسسة صناع الخير للتنمية مجلس الوزراء جامعة بورسعيد هيئة الرعاية الصحية قافلة طبية أهالى قرى بحر البقر محافظ بورسعيد

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