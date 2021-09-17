بني سويف تستعد لحملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» لسرعة تلقي لقاح كورونا

ناشد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، المواطنين بأهمية التردد على حملة معًا نطمئن.. سجل الآن والتي دشنتها الحكومة "الأربعاء الماضي" بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان؛ لتشجيع وحث المواطنين على تسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح ضمن الخطة الدولة لتوسيع قاعدة تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال التسجيل على الرابط التالي https://www.egcovac.mohp.gov.eg

وأشاد المحافظ بالحملة التي يتم تنفيذها في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا وتستهدف تغيير اتجاهات المواطنين المترددين في الحصول على اللقاحات، وحثهم على تبني سلوكيات إيجابية بالإقبال على التطعيم.



ولفت إلى أن الحملة ستجوب الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات ومحطات القطارات، حيث تم تجهيز عدد من مراكز الشباب بالمحافظة لتلقي المواطنين اللقاح بعد التسجيل بالحملة، وذلك بالتعاون مع مديريتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح

وأشار المحافظ إلى أنه من المقرر أن تصل الحملة التوعوية محافظة بني سويف"غداً السبت"،ضمن برنامجها الميداني الذي يستمر 10 أيام تجوب خلالها كافة محافظات الجمهورية من الساعة 10 صباحاً وحتى الـ 10 مساء، من خلال أتوبيسات مجهزة تضم فرق التواصل المجتمعي، تم تدريبهم للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم والعمل على تذليل أية عقبات تعوق إتمام عملية التطعيم ، فيما يبدأ العمل في التسجيل وتلقى اللقاح بداية من بعد غد الأحد بمراكز الشباب التي اختيارها على مستوى مراكز المحافظة

وأوضح الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة،أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف تم عقد اجتماع تنسيقي برئاسة نائب المحافظ الدكتور عاصم سلامة وبحضور وكيلي وزارتي التضامن والشباب والرياضة، وتم الاتفاق على توفير 8 أتوبيسات بمراكز ومدن المحافظة، منها 2 بمركز بني سويف وأتوبيس بكل مركز، و10 متطوعين من التضامن و5 متطوعين من الشباب والرياضة بكل أوتوبيس من فرق التواصل الاجتماعي، مزودين بأجهزة تابلت متصلة بشبكة الإنترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح.

بجانب تخصيص 7 من مراكز الشباب على مستوى المحافظة بواقع مركز شباب بكل مركز إداري لتلقى اللقاح منعا للتزاحم وهي مركز شباب العبور بمدينة بني سويف، نادي بوش الرياضي، مركز شباب جزيرة ببا، مركز شباب الفشن، مركز شباب مدينة إهناسيا، مركز شباب الواسطى، نادي سمسطا الرياضي.