بلجيكا تسجل 2359 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية، تسجيل 2359 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى مليون و217 ألفًا و473 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية - في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - أن حصيلة الوفيات بلغت 25 ألفًا و494 حالة بعد أن سجلت أمس ثماني حالات وفاة جديدة، وأن حالات التعافي في البلاد بلغت مليونًا و129 ألفًا و393 متعافى منذ بدء الجائحة في البلاد.

وفي نفس السياق، أعرب رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو عن اعتقاده بأن التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لا يعدو سوى نقاش نظري، مشيرًا إلى صعوبة تطبيقه على أرض الواقع.

وتساءل دي كرو، في حديث لصحيفة (لو سوار) البلجيكية، نشر في طبعتها: "كيف سيتم تطبيق التطعيم الإلزامي من الناحية العملية.. هل سيتم وضع نقاط تفتيش في الشوارع.. وماذا لو رفضت الناس تلقي التطعيم هل سيتم وضعهم في السجون؟".

وأشار ألكسندر دي كرو إلى أنه من أنصار تخفيف إجراءات ارتداء الكمامة نظرًا لوجود العديد من الأماكن العامة التي لم تعد تتطلب ذلك.

وقال: إنه يؤمن بـ"العمل الشاق" من أجل الإقناع، مشيرًا إلى أن الإجراءات المعمول بها في بلجيكا تعد أقل تقييدًا من دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا ويرجع الفضل في ذلك إلى التطعيم".

وأوضح أن بلاده تعد في المراكز الثلاثة الأولى في أوروبا من حيث التطعيم، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق الشهادة الصحية في بروكسل.

وأعلنت لجنة المجتمع المشترك البلجيكية عن فرض حجر صحي لمدة 10 أيام، اعتبارًا من 17 سبتمبر الجاري، على الأشخاص غير المطعمين القادمين من المنطقة الحمراء في الاتحاد الأوروبي لمواجهة الوضع الوبائي.

وذكرت اللجنة، وفقًا للشبكة الإخبارية البلجيكية (آر تى إل)، اليوم السبت، أن فترة الحجر قد يتم خفضها حال تسليم اختبار سلبي لكورونا في اليوم السابع.

وشددت على أن الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم والقادمين من دول القائمة الحمراء في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الحمراء من دول القائمة البيضاء خارج دول الاتحاد الأوروبي سيخضعون لاختبار (كوفيد-19) في اليوم الأول والسابع من وصولهم للأراضي البلجيكية، بالإضافة إلى حجر صحي.