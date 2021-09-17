الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تمهيدا لإفتتاحها

وكيل صحة جنوب سيناء يتفقد مجمع محارق النفايات الطبية الخطرة

محرقة النفايات
محرقة النفايات

تفقد الدكتور أيمن رخا ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أعمال مجمع محارق النفايات الطبية بطور سيناء استعدادًا لافتتاح المجمع،  يرافقه الدكتور أحمد عبد المنعم، مدير وحدة التخلص من النفايات الطبية الخطرة.

وأكدت مديرية الصحة، في بيان، أن بدء التشغيل سوف يكون أول مجمع محارق يتم تشغيله مستوفي كافة اشتراطات الحماية المدنية.

وأضافت المديرية، أنه قد تم الإنتهاء من كافة أعمال الإنشاءات وتوريد  وتوصيل الكهرباء وأعمال نظام الإطفاء والتأمين ضد الحريق وسيتم التشغيل في القريب العاجل، وتم إنشاء المجمع على بعد 5 كيلومتر من المنطقة الصناعية بمدينة طور سيناء، وهو الأول من نوعه بالمحافظة استيفاءًا لاشتراطات الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية.

 

جنوب سيناء الصحة نفايات مجمع افتتاح

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