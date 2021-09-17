«الزراعة» توضح كيفية معاملة محصول الفاكهة بعد الحصاد للحد من الفاقد والتالف

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية عن عدد من النصائح التي يجب اتباعها عقب حصاد الفاكهة في عمليات التداول والتخزين وحتى لايكون هناك فاقد في الانتاج.

وأوضحت الوزارة أن هناك عدة عوامل يجب مراعاتها تشمل:

1- عوامل داخلیة: وهي عوامل تدهور للثمار ذاتية مثل البخر، التنفس، وإنتاج الإثیلین، والأضرار الفسیولوجیة.

2- عوامل خارجیة: تتمثل في عوامل الطقس مثل الحرارة والرطوبة النسبیة بجانب الإصابات المرضیة .

ويفقد المزارع كمية من ثمار الفاكهة بعد حصادها تبعا لنوعية الثمار وظروف تداولها بعد الحصاد، فضلا عن طريقة تخزينها، مثل انخفاض وزن الثمار وقلة جودتها مثل فقدان بريقها ونهكتها المميزة أو إصابتها بالأمراض,

- عوامل تدهور ثمار الفاكهة الداخلية

1- فقدان الثمار للمياه:

تفقد الثمار جزء من المياه بداخلها يؤدي إلى إنخفاض وزن الثمرة، مما يجعلها تنتج غاز الإثيلين الذي يزيد من تدهور الثمرة وانخفاض جودتها ومدة تخزينها/ وكلما زاد تدهور سطح الثمار زادت سرعة معدل فقدها وكرمشة جلدها .

2- عمر الثمار بعد الحصاد:

يجب عدم حصاد الثمار قبل نضجها جيدا لتجنب فقدان جزء من الماء بداخلها، خاصة في ثمار الموالح والمانجو حيث تتأثر الثمار بدرجة الرطوبة والحرارة، ويمكن تجنب فقدان ذلك من خلال حصاد الفاكهة في الصباح الباكر وقت إنخفاض درجات الحرارة.

3- التنفس:

كلما زاد تنفس ثمار الفاكهة قل عمرها التخزيني وجودتها وبالتالى عمرها التسويقي، حيث أن الثمار تحتوي على طاقة وحيوية داخلية إن فقدتها تموت، مما يسبب تنفس الثمار بعض الآثار الآتية :

- فقدان وزن الثمار وقيمتها الغذائية

- انخفاض قيمتها التسويقية وجودة الثمار وطعمها ورائتحها

- زيادة العمليات الحيوية داخل الثمار مما يجعلها تشيخ سريعا

- ارتفاع درجة حرارة الثمار مما يجعلها أكثر عرضة للامراض الفطرية والبكتيرية .

لذلك يجب تبريد ثمار الفاكهة وحفظها في مكان بعيد عن الهواء المباشر, بجانب تشميع وتغليف الثمار ووضعها في أكياس بلاستيكية مبطنة .

4- إنتاج غاز الایثیلین:

هرمون النضج والشيخوخة الطبيعي للثمار، يكون تركيزه في الثمار منخفض وزيادة تركيزه ترفع معدل التنفس وتصيب الثمار بالشيخوخة، لذلك يجب التخلص من غاز الإثيلين في المناطق المحيطة بالثمار عند تخزینها .

- فسيولوجيا ما بعد حصاد ثمار الفاكهة

1- تحصد ثمار الفاكهة عند اكتمال نضجها في مبكرا أو في المساء, فضلا عن حفظها بعيدا عن أشعة الشمس وتبريدها حقليا.

2- الحفاظ على الثمار خلال الحصاد من الأضرار الميكانيكة، بجانب الاهتمام بها في الحقل وأثناء الشحن والنقل .

3- تخزين الثمار في درجة حرارة مناسبة والحرص على عدم إنتاجها لغاز الإثيلين .

4- استخدام عبوات مناسبة للتعبئة تضمن عدم تجريح الثمار أو خدشها، مع تعبئتها بكميات مناسبة للعلبة لا تزيد أو تقل عن حجمها لتفادي الأضرار.

- حماية الثمار من الأمراض بعد الحصاد

- حماية الثمار من الإصابة بالأمراض والحشرات أثناء التداول والتخزين، لذلك يجب تطهيرها قبل التخزين، وتطهير المخازن وأوعية التخزين مما يستوجب نظافتها قبل التعبئة .

- يفضل إجراء العمليات الزراعية في الحقل بما يزيد من قدرتها التخزينية وتقليمها جيدا، بجانب عدم زيادة التسميد النيتروجيني وقلة التسميد بالكالسيوم،مما يقلل فرص الإصابة بالآفات والحشرات المرضية في الحقل .

- نظم تداول الثمار بعد الحصاد

تختلف الثمار في تركيبها الداخلي وشكلها الظاهري مثل ثمار بذرية أو ثمار بجذور وساق، وأزهار، حيث تظهر بعض التغيرات الغير مرغوبة للمستهلك على الثمار كالآتي :

1- ظهور الكاروتين وهو اللون الأصفر أو البرتقالي المطلوب، لأنه مضاد للأكسدة على بعض الثمار مثل المشمش والمانجو.

2- تحول النشا إلى سكريات في درنات البطاطس مما يجعلها غير قابلة للتحمير.

3- فقدان مادة الكلوروفيل في بعض الأوراق النباتية،مما يجعلها لونها أصفر بدل من الأخضر المتعارف عليه.

4- تغير الفينولات على بعض الثمار مما يجعلها ذات لون بني.