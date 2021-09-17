تفاصيل الجزء السادس من «الكبير أوي» وموعد عرضه

يحضر النجم أحمد مكي لأحداث الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي"، والذي سيكون انطلاقة مختلفة عن المواسم الماضية من حيث الشكل والمضمون .

من جانبه قال الفنان هشام إسماعيل الشهير بشخصية فزاع لـ"الدستور"، أن العمل يتم التحضير له هذه الأيام بشكل سريع أملاً في دخوله في التصوير قريبًا، ليعرض في شهر رمضان المقبل .

وأضاف أن العمل لم يتم الاستقرار على أي تفاصيل تخصه الإ موعد عرضه والذي سيكون في شهر رمضان إذا لم يتغير شىء من الترتيبات الخاصة به، لافتًا إلى أن العمل لم يتم الاستقرار على أبطاله إلى وقتنا الحالي، لافتا إلى أن العمل سيكون به الكثير من المفاجأت التي ستكون مختلفة وجيدة على حد ما عرف من صناع المسلسل الذين قاموا بمهاتفته من أجل الاشتراك في الجزء الجديد.

- البحث عن بطلة بعد اعتذار دنيا سمير غانم وأسماء أبو اليزيد أبرز المرشحات

كما تجري مفاوضات حاليا لاستبدال البطلة بعد اعتذار الفنانة دنيا سمير غانم منذ الجزء السابق، ومن الفنانات المرشحات بقوة الفنانة أسماء أبو اليزيد التي تصور الجزء الرابع من مسلسل "الآنسة فرح".

وكان الفنان أحمد مكي اتفق على تقديم فيلم سينمائي جديد، وذلك بعد فترة غياب طويلة عن جمهور السينما منذ آخر أفلامه “سمير أبو النيل” الذي عرض في عام 2013.

ويبدأ "مكي" تحضيرات الفيلم عقب الانتهاء من كتابة السيناريو، خاصة وأنه يشرف بنفسه على كتابة السيناريو، ومن المنتظر أن يعقد جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة لاختيار الأبطال، وتحديد موعد التصوير.

وينتمي الفيلم إلى أعمال “الأكشن”، خاصة بعد نجاح مكي مؤخرا في تقديم دور الضابط في مسلسل “الاختيار 2” الذي عرض في موسم رمضان الماضي.

وكانت آخر أعمال “مكي” خلال الموسم الرمضاني الماضي من خلال المسلسل الملحمي الضخم مسلسل "الاختيار 2" مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم وهم “النجم كريم عبد العزيز، والنجم إياد نصار، وإنجي المقدم، وبشرى، ورياض الخولي، وأحمد حلاوة، وهادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وطارق صبري، ومحمد علاء، وعمر الشناوي، وإسلام جمال، وسامح الصريطي”.