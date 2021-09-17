الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط «عصابة الأختام» في قبضة أمن القليوبية

عصابة
عصابة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بالقليوبية تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير الأختام والمحررات والمستندات الحكومية.

وأمكن ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ويقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، لقيادته سيارة دون رخصة تسيير، وقدم بطاقة تحقيق شخصية منسوبة إلى إحدى الجهات الحكومية يشتبه فى كونها مزورة عن طريق الاصطناع الكامل، وبالكشف عن السيارة المضبوطة تبين أنها مقيدة باسم زوجته، وبمناقشته اعترف بتحصله على البطاقة المشار إليها من أحد الأشخاص،ويقيم بمحافظة القليوبية مقابل مبلغ مالى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين قيام  شخصين مقيمين بمحافظة القليوبية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى تزوير الأختام وبطاقات تحقيق الشخصية المنسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية والمستندات الخاصة ببعض الجهات الحكومية وترويجها على المواطنين. 

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، أمكن ضبطهما الأول حال تواجده بالمقهى ملكه وبحوزته بطاقة تحقيق شخصية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية مزورة، والثاني بمسكنه وضبط بداخله على 150 خاتم لجهات وأشخاص مختلفة - 13 بطاقة تحقيق شخصية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية – 35 محرر ومستند رسمى منسوب صدورهم للعديد من الجهات الحكومية المختلفة – 35 دفتر خاص بإحدى الشركات يحتوى كل دفتر على 50 إيصال خاصيين بتحصيل غرامات.

 كما ضبط معهما جهاز لاب توب ووحدة تخزين خارجية بفحص محتوياته تبين أنه يحتوى على العديد من الملفات بداخلها العديد من المحررات المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية المختلفة معدة للطباعة – ماكينة تصنيع أختام – ماكينة تصنيع بطاقات تحقيق الشخصية – العديد من الصور الشخصية للمتهم – مبالغ مالية " عملات أجنبية- محلية" – هاتف محمول بفحصه فنيًا يحتوى على العديد من المحادثات على موقع التواصل الإجتماعى "واتس ويب" تفيد تواصله مع عملائه للترويج لنشاطه الإجرامى المؤثم – قطعة صغيرة الحجم لمادة داكنة تشبه مادة الأفيون المخدر ).

وبمواجهة المتهمان اعترف الأول بقيامه بترويج بطاقات تحقيق الشخصية والمحررات المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية المختلفة المزورة لراغبى شرائها، وأنه القائم باصطناعها وتزويرها.

وأضاف المتهمان أن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات مزاولة نشاطهما الإجرامي المؤثم بـتزوير الأختام، والأدوات والأختام لتزوير بطاقات تحقيق الشخصية والمحررات، والمادة المخدرة بقصد التعاطي.

وزارة الداخلية تزوير الأختام القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

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