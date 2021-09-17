الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرارات النيابة في الكشف عن لغز العثور على جثة رضيع بالحوامدية

رضيع
رضيع

قررت جهات التحقيق بجنوب الجيزة اتخاذ عدد من الإجراءات في واقعة الكشف عن لغز العثور على جثة طفل رضيع ملقاة فى أحد شوارع منطقة الحوامدية.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما أمرت بتفريغ الكاميرات بمحيط العثور على الجثة، للتوصل لهوية الشخص الذى تخلص منها فى تلك المنطقة. 

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد العثور على جثة طفل رضيع في الحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وفحص كاميرات المراقبة.

وذكر شهود عيان، أن الجثة لطفل رضيع عثر عليها أحد الأشخاص وسط القمامة بالشارع، وتم إبلاغ قسم شرطة الحوامدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

جهات التحقيق جثة طفل الأجهزة الأمنية

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