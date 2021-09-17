مواعيد قطارات الـ «top vip» بخط «القاهرة - أسوان» وأسعارها
تنشر "الدستور" مواعيد وأسعار أفخم عربات القطارات الجديدة الـ "top vip"، وذلك حسب التشغيل اليومي لها.
- مواعيد درجة الـ "vip" من القاهرة لأسوان:
- قطار 2006 الساعة 5:15 عصرا.
- قطار 2014 الساعة 9:00 مساءا.
- قطار 2008 الساعة 11:00 مساءا.
- من أسوان للقاهرة:
-قطار 2007 الساعة 3:15 ظهرا.
-قطار 2015 الساعة 4:00 عصرا.
-قطار 2008 الساعة 6:10 مساءا.
- أسعار الخاصة بقطارات الـ "top vip":
الدرجة الثانية 190 جنيها.
الدرجة الأولى 295 جنيها.
- الأسعار من أسوان للقاهرة والعكس.
- الإسباني الدرجة التانية 125 جنيها.
- الأسباني الدرجة الأولى 175 جنيها.
المواعيد الخاصة بقطارات الـ vip من القاهرة للإسكندرية:
- قطار 905 مباشر الساعة 8:00 صباحا.
- قطار 917 مباشر الساعة 2:00 ظهرا.
- قطار 2001 مباشر الساعة 3:00 عصرا.
- قطار 921 نصف مباشر (يقف طنطا فقط) الساعة 6:00 مساء.
- قطار 927 مباشر الساعة 7:00 مساء.
- قطار 935 نصف مباشر وارد من الأقصر الساعة 10:30 مساء.
- قطارات الإسكندرية - للقاهرة vip:
- قطار 906 مباشر الساعه 7:00 صباحا.
- قطار 904 مباشر الساعه 8:00 صباحا.
- قطار 916 مباشر الساعه 2:00 ظهرا.
- قطار 926 مباشر الساعه 7:00 مساءا.
- قطار 2008 نصف مباشر الساعه 8:00 مساء يمتد مسيره لأسوان.
- قطار 934 نصف مباشر الساعه 10:00م يمتد مسيرة للأقصر.
الأسعار الخاصة بقطارات الـ vip :
- درجة الثانية: 100 جنيه.
- الدرجة الأولى :130 جنيها.