الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد قطارات الـ «top vip» بخط «القاهرة - أسوان» وأسعارها

قطار سكة حديد
قطار سكة حديد

تنشر "الدستور" مواعيد وأسعار أفخم عربات القطارات الجديدة الـ "top vip"، وذلك حسب التشغيل اليومي لها. 

- مواعيد درجة الـ "vip" من القاهرة لأسوان:

- قطار 2006 الساعة 5:15 عصرا.

- قطار 2014 الساعة 9:00 مساءا.

- قطار 2008 الساعة 11:00 مساءا.

  

- من أسوان للقاهرة:

-قطار 2007 الساعة 3:15 ظهرا.

-قطار 2015 الساعة 4:00 عصرا.

-قطار 2008 الساعة 6:10 مساءا.

- أسعار  الخاصة بقطارات الـ "top vip":

الدرجة الثانية 190 جنيها.

الدرجة الأولى 295 جنيها.

- الأسعار من أسوان للقاهرة والعكس.

- الإسباني الدرجة التانية  125 جنيها.

- الأسباني الدرجة الأولى 175 جنيها.


 المواعيد  الخاصة بقطارات الـ vip من القاهرة للإسكندرية:

- قطار 905 مباشر الساعة 8:00 صباحا.

- قطار 917 مباشر الساعة 2:00 ظهرا.

- قطار 2001 مباشر الساعة 3:00 عصرا.

- قطار 921 نصف مباشر (يقف طنطا فقط) الساعة 6:00 مساء.

- قطار 927 مباشر الساعة 7:00 مساء.

- قطار 935 نصف مباشر وارد من الأقصر الساعة 10:30  مساء.

- قطارات الإسكندرية - للقاهرة vip:

- قطار 906 مباشر الساعه 7:00 صباحا.

- قطار 904 مباشر الساعه 8:00 صباحا.

- قطار 916 مباشر الساعه 2:00 ظهرا.

- قطار 926 مباشر الساعه 7:00 مساءا.

- قطار 2008 نصف مباشر الساعه 8:00 مساء يمتد مسيره لأسوان.

- قطار 934 نصف مباشر الساعه 10:00م يمتد مسيرة للأقصر.

الأسعار الخاصة بقطارات الـ vip :

- درجة الثانية: 100 جنيه.

- الدرجة الأولى :130 جنيها.

سكة حديد مواعيد قطارات أسعار القاهرة أسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

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