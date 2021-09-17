وزيرة الخارجية الهولندية تستقيل

أعلنت وزيرة الخارجية الهولندية، سيجريد كاج، استقالتها من منصبها وسط انتقادات لطريقة تعامل بلادها مع عمليات الإجلاء من أفغانستان.



وذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية أن النواب البرلمانيين في هولندا وافقوا على مقترح بتوجيه الانتقاد ضد كاج ووزيرة الدفاع أنك بيليفيلد لفشلهما في ضمان المرور الآمن لعشرات الأفراد الأفغان خارج البلاد في أعقاب سيطرة حركة "طالبان" منتصف الشهر الماضي.



وأكدت كاج بعد تمرير المقترح أنها ستقدم استقالتها.



وأمس، اعترفت كاج بأن بعض موظفي السفارة والمترجمين التابعين للقوات الهولندية لم يتم إجلاؤهم من العاصمة كابول، قائلة إن هذا يرجع إلى استجابة الحكومة "المشوشة" للتحذيرات بشأن الوضع على الأرض.

و علي صعيد آخر ، أعلنت السلطات الهولندية، أنه سيجرى تخفيف معظم متطلبات التباعد الاجتماعي المتخذة؛ بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بدءًا من 25 سبتمبر الجاري.



وأوضحت امستردام، حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن الناس سيظلون ملتزمين في الوقت نفسه بارتداء الأقنعة في وسائل النقل العام والمدارس.



وأضافت القناة أنه من المقرر تقديم "بطاقة كورونا" التي ستكون مطلوبة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا فما فوق من أجل دخول الأماكن بما في ذلك المطاعم ودور السينما والمتاحف.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية و حالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.