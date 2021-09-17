الجمعة 17 سبتمبر 2021
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تقارير ومتابعات

بأسعار تبدأ من 150 جنيهًا.. حلاوة المولد تزين المحال للاحتفال بالمولد النبوى

حلويات المولد
حلويات المولد

استعدت محال الحلويات بعرض كميات كبيرة من المعروضات المختلفة بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث تباينت أشكال الحلويات خلال العام الحالى بأحجام وأنواع مختلفة، وتتراوح أسعار علب الحلوى هذا العام بين 50 جنيهًا لـ 700 جنيه حسب الوزن والأصناف وطريقة التقديم سواء علب خشبية مشكلة أو علب عادية.

ورصدت عدسة "الدستور" أسعار علب حلوى المولد النبوي واستعداد محال الحلويات خلال هذا العام.

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حلويات المولد

يقول خيري الحلو، صاحب محل حلويات، إن أسعار عبوات الحلويات الجاهزة هذا العام تتراوح ما بين 50 جنيها كحد أدنى وتتجاوز بعضها سعر الألف جنيه للأنواع الفاخرة والتى تتضمن كميات من المكسرات (بندقية - لوزية- كاجو- فستقية) وغيرها من أنواع المكسرات، فضلا عن احتوائها على عدة أنواع من الملبن الذي يحتوي علي عين الجمل، وهو النوع المفضل للكثير من الزبائن.

واضاف أن الإقبال على شراء الحلوى مازالت محدودة حتى الآن، كما أنهم قاموا بفرش بضائعهم منذ أيام قليلة، مشيرا إلى أنه مازال هناك بعض الوقت حتى يوم الاحتفال بالمولد النبوي وأن البعض ينتظر الأيام الأخيرة في الموسم لشراء الحلوى قبل انتهاء الموسم.

وأوضح عمر سليمان، بائع بأحد محال الحلوى بمدينة منيا القمح، إنه يوجد علبة مشكلة 150 قطعة بـ400 جنيه، وعلبة 122 قطعة بـ330 جنيها، وعلبة 100 قطعة بـ250 جنيها، وعلبة 76 قطعة بـ220 جنيها، وعلبة 60 قطعة بـ150 جنيها، وكل علبة حسب الأنواع الموجودة بها والمكسرات المشكلة.

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حلويات المولد

وأشار إلى أن الجمهور يقبل على الفولية والحمصية والسمسمية وهي تناسب متوسط الدخول، وأنهم يخاطبون الفئة المتوسطة لتتناسب مع كل الطبقات، ويوجد أيضا أنواع كثيرة من المكسرات للفئات الأخرى قائلا: "بنبيع الأسعار اللي تناسب الكل وكل علبة حسب الأنواع اللي فيها وعندي علب بتبدأ من ٣٥ جنيها علشان الكل يأكل ويفرح".

الاحتفال بالمولد النبوي محال الحلوى سمسمية النبوي الشريف الموسم الأصناف يوم الاحتفال بالمولد النبوي

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