الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 17-9-2021

الذهب
الذهب

تواصل أسعار الذهب هبوطها خلال هذا الأسبوع، بالتزامن مع انخفاض المعدن عالميًا والذي يؤثر تباعًا في الأسواق المصرية.

 

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب فى مصر اليوم  الجمعة الموافق 17-9-2021 بهدف معرفة أحدث أسعار المعدن الأصفر والذي يشغل بال الكثير من عشاقه والمستثمرين.
 

أسعار الذهب في مصر اليوم 
 

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 883 جنيها مقابل 896 جنيها بالأمس، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

 

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، ليسجل773 جنيها، مقابل 784 جنيها  بالأمس غير شامل الضريبة، وسط تراجع الطلب رغم هبوط الأسعار فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى663 جنيها، مقابل 672 جنيها بالأمس.
 

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 883 جنيهات.
 

أسعار الذهب في مصر اليوم عيار 21
 

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، ليسجل 773 جنيها مقابل 784 جنيها، أمس.
 

سعر الأوقية والجنيه الذهب
 

فيما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 8 جرامات من عيار 21،  6176 جنيها، مقابل 6272 جنيها بالأمس.
 

سعر كيلو الذهب عيار 24
 

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي884 آلاف جنيه اليوم، مقابل 896 جنيها بالأمس ويزِن 1000 جرام.

 

وصعدت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث وصل سعر الأوقية إلى 27405 جنيها  مقابل 27705 جنيه بالأمس في الأسواق المصرية بالأمس ،وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

 

وتواصل أسعار الذهب في مصر تسجيل تغيرات بشكل لحظيّ يوميا، حيث يتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من قبل المستثمرين، ويتأثر بالتراجع الذي يشهده عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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