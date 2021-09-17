الجمعة 17 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الغرامات المحددة عند تأخر إضافة مولود داخل المملكة أو خارجها

مولود
مولود

يرغب الكثير من المواطنين العاملين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بمعرفة الغرامات التي يتم فرضها في حال التأخر عن إضافة مولود داخل المملكة أو خارجها.

 

ويرصد موقع "الدستور" الغرامات التي حددتها المملكة العربية السعودية بالنسبة للوافدين، وفقًا لما نشره موقع الجوازات السعودية الإلكتروني الرسمي وهي كالتالي:

وأكدت هيئة الجوازات السعودية أنه بالنسبة لمواليد داخل المملكة يترتب عليه غرامة قدرها (500) ريال في حال التأخر عن الإضافة أكثر من ثلاثة شهور.

 

وأضافت أنه في حالة المواليد خارج المملكة فيترتب عليه غرامة ماليه قدراها (1000) ريال في حال التأخر عن الإضافة أكثر من سنة.

 

فيما أكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

 

ويحتوي التطبيق لأول مرة على خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية المعلنة الخاصة بالوزارة.
 

التعليم العالي وزارة الصحة الصحة موقع الدستور تعرف علي المملكة العربية المملكة العربية السعودية وزارة الهجرة الهواتف المحمولة المصريين بالخارج

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