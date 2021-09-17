الفنانة فاطمة البنوى فى شخصية مركبة بمسلسل «60 دقيقة»

انتهت الفنانة السعودية فاطمة البنوي من تصوير دورها في العمل الدرامي الجديد "60 دقيقة" المعروض على إحدى المنصات الفضائية الخاصة.



وتقدم الفنانة السعودية - خلال أحداث العمل - شخصية ذات أبعاد نفسية مركبة، كزوجة شابة تتعرض لأزمات نفسية، ويشاركها في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أمام ياسمين رئيس، وشيرين رضا، ومحمود نصر، وسوسن بدر.



والفنانة فاطمة البنوي ممثلة ومخرجة وكاتبة سعودية، اختارتها مجلة تايم الأمريكية ضمن قادة الجيل الجديد في 2018 عن مؤسستها "مشروع القصة الأخرى"، كما حظيت بإشادة دولية عن بطولتها لفيلم "بركة يقابل بركة" الذي شارك في مهرجان برلين السينمائي وكان ممثلاً للسعودية في جائزة أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية.



وفي الدراما التلفزيونية، شاركت في بطولة مسلسلي "ما وراء الطبيعة"، و"الشك" والذي شاركت أيضاً في تأليفه وإخراجه.



وعلى مستوى عملها كمخرجة، حصلت فاطمة البنوي مؤخراً على تمويل لمشروع أول أفلامها الروائية بسمة من صندوق أفلام البحر الأحمر، والذي تم الإعلان عنه ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته 78 مؤخرا.



وقبلها أُختيرت البنوي لتكون عضوة لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام الطويلة بـمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد (2021).

وانطلقت الحلقتان الأولى والثانية من مسلسل "60 دقيقة"، للنجمة ياسمين رئيس على منصة "شاهد vip" لتكشف لنا عن العلاقة الغامضة بينها وبين زوجها أدهم (محمود نصر)، فأوقات تجدهما في حالة رومانسية، وأخرى تشعر بأنها تحاول الهرب منه وترفض ملامسته لها، ولكن تتوتر الأمور أكثر بداخلها عند تعرف علاقته كطبيب بالفتاة المنتحرة مؤخرًا.

وتبدأ ياسمين (ياسمين رئيس) في البحث خلف علاقة زوجها بانتحار الفتاة، والذي ينكر معرفته بها، ولكن هذا لا يؤثر على شك ياسمين خاصةً أن الفتاة أرسلت لها طلب صداقة على فيسبوك قبل الانتحار بأيام، الأمر الذي دفع ياسمين للذهاب إليها المستشفى، ولكن لم تتمكن من مقابلتها، ولكن ظهور ياسمين بزي الإعدام الأحمر هو ما يثير التساؤل، هل لها علاقة بانتحار الفتاة، أم تورطت في قضية أخرى؟