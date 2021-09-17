تموين جنوب سيناء ترسل كشفًا بـ 9 متقدمين لمشروع «جمعيتى»

أكد المهندس إبراهيم الحارون، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، أنه تم إرسال كشف بعدد المتقدمين لمشروع "جمعيتي" لشباب الخريجين للمرحلة الرابعة بلغ نحو 9 متقدمين مستوفين الشروط إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال إدارة مشروع "جمعيتي" بديوان عام الوزارة، ليتم اختيار عدد من المتقدمين والموافقة عليهم لإجراء المعاينات المبدئية لهم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن اختيار عدد من بين المرشحين والمتقدمين يرجع إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية حسب المناطق الأكثر احتياجا والمناطق التي أكثر من متوسط عدد السكان وزيادة الكثافة السكانية، حيث يصل نصيب ومتوسط عدد البطاقات 500 بطاقة فضلا عن أن هناك عدد من الشروط تخضع لها وزارة التموين في اختيار مابين المرشحين والمتقدمين لمشروع جمعيتي خلال المرحلة الرابعة من حيث خريطة البدالين وانتشارها في المناطق والأحياء والمدن.

وتوقع وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء أن من يكون لهم الحظ الأوفر والنصيب في عملية الاختيار للمرحلة الرابعة في الأحياء الجديدة، خاصة أن هناك ثلاثة أحياء وهى حي النصر في مدينة طور الشرقية، حيث تصل الكثافة السكانية إلى 4000 وحدة سكنية وتصل نسبة الإشغال بها إلى 80 %، بينما تضم مدينة طور الشرقية حي الزهراء، وبها نسبة إشغال للسكان وحي الشروق وحي الزهور، حيث يتوافر مجمع دلتا ماركت ومجمع استهلاكي في حي الزهور ويحتاج إلى تشغيل فرع لمشروع جمعيتي.

وقال وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء إن هذه الأحياء في مدينه طور الشرقية - وهي مدينة مستحدثة وتضم عددًا من الأحياء - تحتاج إلى مشروعات شباب الخريجين لمشروع جمعيتي، حيث يتم فتح هذه النافذة لها لتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز والسلع الحرة.