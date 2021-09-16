سقوط صاحب شركة بحوزته 20 ألف قطعة مستلزمات طبية فاسدة بالقاهرة

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على صاحب شركة بحوزته مستلزمات طبية فاسدة، قبل بيعها للمواطنين، وتحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت مباحث التموين فى القاهرة من ضبط 20664 قطعة مستلزمات طبية "شرائط تحليل سكر- سرنجات - سنون أنسولين") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.