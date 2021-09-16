الخميس 16 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة 5500 طالب وموظف فى شيكاغو بكوفيد-19

كورونا
كورونا

أصيب نحو 5500 طالب وموظف في ولاية شيكاغو بفيروس كورونا في الأسبوعين الأولين من الدراسة.

وأفادت صحيفة شيكاجو تريبيون الأمريكية بأن مسؤولًا في مدارس شيكاغو العامة أخبر قادة نقابة المعلمين في شيكاغو أنه تم وضع 5665 طالبًا و98 موظفًا بالحجر الصحي اعتبارًا من 11 سبتمبر الجاري بسبب الإصابة بالفيروس.

تشير البيانات التي نشرتها الصحيفة إلى تسجيل 155 طالبًا و 90 موظفا إصابة، مؤكدة من فيروس كورونا في الفترة من 29 أغسطس إلى 11 سبتمبر، وخضع 9400 طالب و6200 موظف لاختبار كوفيد-19 وفقًا للبيانات.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

واشنطن الولايات المتحدة شيكاجو كوفيد-19

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة القاهرة السبت

تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة: رطب فى القاهرة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

موعد بدء المرحلة الثالثة من التنسيق 2021

أمراء الدم على المنصة الدولية.. هل تسللت الأقلام الإرهابية لـ«أمازون مصر»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

يرون أن أعمال محفوظ مش فى «التريند»!

محمد القصبي

وماذا لو كانت مؤامرة إخوانية يا وزير التعليم؟!

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «2-3»

سمر عادل

الحضور الاقتصادى التركى فى إفريقيا

ماجد حبته

الحقيقة بيضاء.. فى أيلول الأسود!

حسين دعسة

مجلس الأمن ينتصر لحقوق مصر والسودان في التفاوض حول سد النهضة

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: لا بد من الضغط على إسرائيل لتدفع كامل المُستحقات المالية للسلطة الوطنية

«الكفارة» وحزن الحرب.. ماذا يفعل اليهود في «يوم الغفران»؟

دراسة إسرائيلية: الجرعة المعززة تقلل إصابات كورونا