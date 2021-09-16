إصابة 5500 طالب وموظف فى شيكاغو بكوفيد-19

أصيب نحو 5500 طالب وموظف في ولاية شيكاغو بفيروس كورونا في الأسبوعين الأولين من الدراسة.

وأفادت صحيفة شيكاجو تريبيون الأمريكية بأن مسؤولًا في مدارس شيكاغو العامة أخبر قادة نقابة المعلمين في شيكاغو أنه تم وضع 5665 طالبًا و98 موظفًا بالحجر الصحي اعتبارًا من 11 سبتمبر الجاري بسبب الإصابة بالفيروس.

تشير البيانات التي نشرتها الصحيفة إلى تسجيل 155 طالبًا و 90 موظفا إصابة، مؤكدة من فيروس كورونا في الفترة من 29 أغسطس إلى 11 سبتمبر، وخضع 9400 طالب و6200 موظف لاختبار كوفيد-19 وفقًا للبيانات.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.