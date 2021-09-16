«تعليم الجيزة»: نتيجة المرحلة الثالثة لقبول رياض الأطفال بمدارس اللغات خلال أيام

أعلن ناصر شعبان، مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية، أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق قبول رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات، للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢، المرحلة الثالثة خلال أيام، قبل انطلاق العام الدراسي المقرر في ٩ أكتوبر المقبل.

وقال شعبان، إن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالتجريبيات بالجيزة حتى سن 5 سنوات وثلاثة شهور، مضيفا أن المرحلة الثالثة ستقبل جميع التلاميذ حتى سن خمس سنوات.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر كتابًا دوريًا بشأن استعداد المديريات التعليمية للعام الدراسي 2021/2022، للعمل على تهيئة المُناخ المناسب والجيد والآمن والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبًا إلى جنب مع المعلمين، بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي.

وشدد الكتاب الدوري على ضرورة التنبيه باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا، والتأكيد على ضرورة حصول جميع المعلمين والعاملين بالتعليم، وطلاب المرحلة الثانوية على التطعيمات اللازمة للوقاية من خطر الفيروس؛ حفاظًا على الصحة العامة لجميع أعضاء العملية التعليمية، فضلاً على المحافظة على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول.

وأشار إلى ضرورة التنبيه المشدد بحظر استخدام أية مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها أو الترويج لأي منها بالمدارس، وتشجيع المعلمين والطلاب على مهارات التفكير الناقد والابتكاري والإبداعي، وخلق ثقافة العمل بروح الفريق (Teamwork) داخل المدارس والمؤسسات التعليمية؛ بما يضمن خلق أجيالٍ واعية ومتميزة ومواكبةً لمتطلبات العصر الراهن ومستعدة للمستقبل.

كما أشار الكتاب الدورى إلى العمل الدائم على توفير كل ما من شأنه جذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة، من خلال ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها، وتنفيذ مسابقات أوائل الطلبة بمختلف مراحل التعليم؛ فضلًا عن العمل على رفع الوعي الثقافي لدى الطلاب، وزيادة المساحات الخضراء وعدد الأشجار بالمدارس، والاهتمام بمرحلة رياض الأطفال والتأكيد على أهميتها في عملية إعداد الأطفال للتعليم، والتي في ضوئها يُحظر تكليف الأطفال في هذه المرحلة العمرية بواجبات منزلية.