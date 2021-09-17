مواعيد القطارات المكيفة والمميزة بين المحافظات

تقوم هيئة السكك الحديدية بتوفير رحلات يومية لنقل الركاب مع تحديد مواعيد القطارات المكيفة والمميزة على جمبع الخطوط بالوجهين البحرى والقبلى لتوفير الراحة لجميع المسافرين.



مواعيد القطارات المكيفة والمميزة بالوجهبن البحرى والقبلي



نستعرض معكم جدول مواعيد القطارات واسعار التذاكر والمقاعد المتاحة للحجز بهيئة السكة الحديد فى إطار خطة التطوير وتقديم كافة الخدمات ومنها مواعيد القطارات من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بها.



رحلات القطارات المكيفة والمميزة إلى الإسكندرية من القاهرة





قطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية مكيف ومميز الساعة 5.00 صباحا.



موعد قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية الساعة 6.00 صباحا.



قطار رقم 905 القاهرة الإسكندريةVIP مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.



موعد قيام قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية الساعة 8.15 صباحا.



يقوم قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية مكيف ومميز من القاهرة الساعة 8.35 صباحا.



رحلة قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية من القاهرة فى تمام الساعة 11.15 صباحا.



يتحرك قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية الساعة 12.30 ظهرا.



موعد قطار رقم 917 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر الساعة 2 ظهرا.



قطار رقم 919 القاهرة الإسكندرية يتحرك الساعة 2،25 ظهرا.



يتحرك قطار رقم 2001 القاهرة الإسكندرية VIP الساعة 3 بعد الظهر.



رحلة قطار رقم 915 القاهرة الإسكندرية الساعة 3،20 بعد الظهر.



يتحرك قطار رقم 923 القاهرة الإسكندرية الساعة 4 عصرا.



موعد قيام قطار رقم 925 القاهرة الإسكندرية الساعة 5،20 عصرا .



قيام قطار رقم 921 القاهرة الإسكندرية VIP الساعة 6 مساء.



يتحرك قطار رقم 927 القاهرة الإسكندرية VIP فى تمام الساعة 7 مساء.





جدول مواعيد القطارات إلى القاهرة من الاسكندرية مختلط " مكيف ومميز"





قطار رقم 902 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.



موعد قطار رقم 906 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر الساعة 7.00 صباحا.



يتحرك قطار رقم 904 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر الساعة 8.00 صباحا.



موعد قيام قطار رقم 900 الإسكندرية القاهرة الساعة 8.15 صباحا.



يتحرك قطار رقم 912 الإسكندرية القاهرة الساعة 11.30 صباحا.



موعد قطار رقم 914 الإسكندرية القاهرة الساعة 1 ظهرا.



يتحرك قطار رقم 916 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر الساعة 2 ظهرا.



قيام قطار رقم 918 الإسكندرية القاهرة فى تمام الساعة 3 بعد الظهر.



رحلة قطار رقم 118 الإسكندرية القاهرة مكيف ومميز الساعة 5.20 ظهرا.



موعد قطار رقم 928 الإسكندرية القاهرة يتحرك الساعة 6 مساء.



يتحرك قطار رقم 926 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر الساعة 7 مساء.



موعد قطار رقم 930 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.20 مساء.



يقوم قطار رقم 922 الإسكندرية القاهرة الساعة 3.25 ظهرا .



موعد قطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم الساعة 3.30 ظهرا.



يتحرك قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان الساعة 5 عصرا .



رحلة قطار رقم 2008 الإسكندرية أسوان VIP الساعة 8 مساء.



موعد قطار رقم 934 الإسكندرية أسوان VIP الساعة 8 مساء



قطار رقم 931 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.15 مساء.



يتحرك قطار رقم 935 الأقصر الإسكندرية VIP من القاهرة الساعة 8.30 مساء.



رحلات قطارات القاهرة الإسماعيلية بورسعيد



يتحرك قطار رقم 593 القاهرة السويس مكيف ومميز الساعة 5.10 صباحا.



قطار رقم 945 القاهرة بوسعيد مكيف ومميز موعد قيامه الساعة 6.10 صباحا.



رحلة قطار رقم 185 سوهاج بوسعيد من القاهرة الساعة 8.40 صباحا.



موعد قطار رقم 971 سوهاج بوسعيد تمام الساعة 1.45 ظهرا.



قطار رقم 955 القاهرة بوسعيد موعد قيامه الساعة 2.40 ظهرا.



