الخميس 16 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

129 مليار دولار إجمالى إيرادات قناة السويس منذ 65 عامًا

قناة السويس
قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إجمالي إيرادات القناة على مدار الـ65 عامًا الماضية وعقب التأميم بلغت نحو 129 مليار دولار من خلال مرور مليون سفينة للمجرى الملاحي للقناة.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى بورسعيد الاقتصادي في دورته الثالثة المنعقدة، اليوم الخميس، بعنوان (شرق بورسعيد وجهة الاستثمار العالمية – قاطرة تنمية مصر)، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف ربيع أن قناة السويس شهدت عبور 1.2 مليار طن بضائع خلال العام الماضي ولم يتم استغلال هذه البضائع من خلال إعادة التصنيع وزيادة قيمتها المضافة وهو ما يجب أن يحدث.

وأوضح أن بعض السفن العملاقة التي تمر عبر القناة تحمل نحو 24 ألف حاوية وتحتاج لميناء ضخم مثل ميناء شرق بورسعيد وهي جاهزة لاستقبال كافة أنواع السفن في العالم، مؤكدا أن استغلال 200 ألف طن فقط سوف يساهم في مضاعفة حجم الايرادات وضخ استثمارات في المنطقة اللوجيستية.

وأشار إلى أن محافظة بورسعيد هي ملتقى 3 قارات وتحدها قناة السويس وهي أهم مجرى ملاحي في العالم، لافتًا أن منطقة شرق بورسعيد تطورت بشكل كبير وأصبحت منطقة واعدة وجاهزة لاستقبال مختلف الصناعات.

ولفت إلى أن موانئ بورسعيد أصبحت تعمل بأنظمة الجيل الرابع، وأصبح بها صناعات لم تكن موجودة في السابق، نتيجة للتجهيز الجيد الي شهدته المنطقة، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة الثقة في قناة السويس بعد نجاح رجالنا في إنقاذ السفينة الجانحة إيفر جيفن في وقت قياسي لم يتجاوز 6 أيام في حين أن أغلب الخبراء كانوا يقولون أن عملية الإنقاذ تحتاج أسابيع وشهور.

وتابع أن عملية الإنقاذ تمت بدون أي خسائر سواء في الأرواح أو جسم السفينة أو البضائع المحملة وهو أمر غير مسبوق في العالم، منوها بأن الهيئة تساعد دائمًا في عمليات التكريك بمختلف الموانئ بصفة مستمرة.

قناة السويس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إيرادات القناة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة القاهرة السبت

تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة: رطب فى القاهرة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

موعد بدء المرحلة الثالثة من التنسيق 2021

أمراء الدم على المنصة الدولية.. هل تسللت الأقلام الإرهابية لـ«أمازون مصر»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

يرون أن أعمال محفوظ مش فى «التريند»!

محمد القصبي

وماذا لو كانت مؤامرة إخوانية يا وزير التعليم؟!

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «2-3»

سمر عادل

الحضور الاقتصادى التركى فى إفريقيا

ماجد حبته

الحقيقة بيضاء.. فى أيلول الأسود!

حسين دعسة

مجلس الأمن ينتصر لحقوق مصر والسودان في التفاوض حول سد النهضة

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: لا بد من الضغط على إسرائيل لتدفع كامل المُستحقات المالية للسلطة الوطنية

«الكفارة» وحزن الحرب.. ماذا يفعل اليهود في «يوم الغفران»؟

دراسة إسرائيلية: الجرعة المعززة تقلل إصابات كورونا