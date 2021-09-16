الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

أيرلندا: 1413 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أيرلندا
أيرلندا

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية أيرلندا، الخميس، تسجيل 1413 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 371 ألفًا و310 إصابات على مستوى البلاد.

وأفادت صحيفة "ذا جورنال" الأيرلندية عبر موقعها الإلكتروني، نقلًا عن هيئة خدمات الصحة الأيرلندية بأن حصيلة الوفيات مازالت ثابتة عند 5179 حالة منذ أمس الأربعاء.

وأضافت أن عدد الأشخاص الذين يخضعون للرعاية الصحية في المستشفيات يبلغ حاليًا 290 شخصا، من بينهم 67 حالة في وحدات الرعاية.

وذكرت هيئة الخدمات الصحية في أيرلندا أن متغير دلتا "السلالة الهندية المتحورة من الفيروس" لم يصل إلى الذروة في البلاد حتى الآن، مشيرة إلى أهمية تلقيح أكبر عدد من المواطنين.

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