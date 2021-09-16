الخميس 16 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تنمية وإعداد القيادات النقابية للمرحلة المقبلة».. دورة تدريبية بالإسكندرية

الدورة التدريبة
الدورة التدريبة

نظمت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية برئاسة المهندس خالد الفقى نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، دورة تدريبية، اليوم الخميس، تحت عنوان “تنمية وإعداد القيادات النقابية للمرحلة المقبلة”.

قام بتنفيذ الدورة معهد الثقافة السكانية والبيئة بالمؤسسة الثقافية العمالية وحاضر فيها عميدة المعهد رحاب عبدالفتاح، ووحيد عثمان أمين الصندوق وكيل المعهد ومشرف الدورة خالد فاروق.

كانت المحاضرة الأولى عن مهارات التفكير وتطوير الذات قدمها حمدى معوض رئيس قطاع القاهرة الكبرى بالمؤسسة الثقافية العمالية . 

والمحاضرة الثانية عن الحركة النقابية بين الواقع والمأمول قدمها عثمان محمد على من وزارة القوى العاملة سابقا.

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