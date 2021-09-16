الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

800 وفاة و14780 إصابة بفيروس كورونا في البرازيل

كورونا
كورونا

أعلن المجلس الوطني لأمانات الصحة البرازيلي، الخميس، عن تسجيل 800 حالة وفاة، و14 ألفًا و780 إصابة بفيروس كورونا، على مستوى البرازيل، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا للبيانات الواردة على موقع المجلس على الإنترنت، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 588 ألفًا و597 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 21 مليونًا و34 ألفًا و610 إصابات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

البرازيل كورونا فيروس كورونا الوفيات الاصابات

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