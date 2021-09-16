الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بنى سويف يتفقد أعمال تطوير حديقة الشلال لنقل النصب التذكارى إليها

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، أعمال تطوير حديقة الشلال بمدخل المدينة من الناحية الشمالية، والتي يتم تطويرها من خلال تنفيذ تصميم معماري وإنشائي أعدته وحدة الاستشارات الهندسية بجامعة القاهرة، وتنفذه الهيئة القومية  للإنتاج الحربي، لتصبح الحديقة مكانا لائقا لإقامة احتفالات انتصارات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة، بجانب أنه سيتم نقل النصب التذكاري لشهداء المحافظة إليها من موقعه الكائن أسفل كوبري ميدان المديرية.

 الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

حيث يجري حاليا التجهيز للإعلان عن مسابقة بالتعاون مع النقابة العامة للمهندسين لإعداد تصور لإعادة تخطيط ميدان المديرية إنشائيا ومروريا، حيث يتضمن حلولا مرورية وإضفاء الشكل الحضاري على المنطقة، خاصة بعد إنشاء كوبري المديرية أعلى الميدان.

وأشار محافظ بني سويف إلى أنه تم اختيار حديقة الشلال حيث ستكون الموقع الأول الذي يشاهده القادم للمدينة من ناحية الشمال، لاسيما وأنه سيتم تطويرها ونقل النصب التذكاري للشهداء إليها الذي تم تصميمه بشكل مميز يليق بشهداء مصر الأبطال، خاصة أن الحديقة  تقع في مدخل المدينة من الناحية الشمالية، وبالقرب من محور عدلي منصور، وتعتبر ملتقى لمداخل المدينة الرئيسية على الطريق الزراعي وطريق أسيوط الغربي والطريق الدائري لمدينة بني سويف في اتجاه منطقة وطريق كورنيش النيل من الناحية الشمالية للمدينة.

 الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

وخلال الزيارة وجه المحافظ  بتسريع وتيرة الأعمال التي تنفذها الوحدة المحلية ، حيث يتم حالياً تجهيز موقع العمل ورفع الإشغالات والتراكمات القديمة، للبدء في أعمال التطوير من خلال تنفيذ التصميم المعماري والإنشائي الذي أعدته وحدة الاستشارات الهندسية بجامعة القاهرة ، والذي ناقشه المحافظ على الطبيعة مع المهندسين المسئولين عن تنفيذ الأعمال، موجها رئيس الوحدة المحلية بالمتابعة اليومية للمشروع وتذليل أية عقبات تواجه سير الأعمال وقد تؤثر على معدلات التنفيذ  المطلوبة.

رافق المحافظ خلال جولته العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة، ورئيس المدينة هاني الجويلي، شيرين حسين مدير المكتب الفني بديوان عام المحافظة، والمشرفون على التنفيذ من المكتب الفني.

تطوير حديقة الشلال لنقل النصب التذكاري إليها
تطوير حديقة الشلال لنقل النصب التذكاري إليها
بني سويف الطريق الزراعي انتصارات أكتوبر الدكتور محمد هاني غنيم النصب التذكاري حديقة الشلال

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