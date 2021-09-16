أبوالغيط لرئيس البرلمان العراقى: سعداء لما حققته بغداد من تقدم

استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الخميس، د. محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة في بيان، بأن الأمين العام أعرب خلال اللقاء عن تقديره للدور النشط الذي يقوم به الحلبوسي على صعيد تعزيز التواصل والحوار واستعادة دفء العلاقات بين العراق وأشقائه في الدول العربية، وعلى دوره كذلك في تعزيز التواصل على مستوى البرلمانات العربية.

أوضح المصدر أن الأمين العام أعرب عن ارتياحه لما حققته الدولة العراقية من تقدم على صعيد توطيد علاقة العراق بمحيطه العربي، وما لمسه شخصياً خلال اللقاءات عالية المستوي التي عقدها في بغداد اليومين الماضيين من حرص شديد على الحفاظ على البعد العربي للعراق وإقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية، واعتماده نهجا بناء في لغة الحوار لحل الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الأشقاء.

أضاف المصدر أن الأمين العام رحب بالنشاط الذي يشهده العراق، لافتًا إلى استضافته لمؤتمر بغداد للشراكة والتعاون في نهاية أغسطس الماضي، والمؤتمر الدولي لاستعادة الأموال المنهوبة الذي عقد على مدى اليومين الماضيين في ١٤-١٥ سبتمبر الجاري في بغداد، تحت رعاية رئيس الوزاراء العراقي، وساهم في تنظيمه المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، والذي شهد مشاركة فعالة من قبل وزراء العدل ورجال القضاء والقانونيين وكبار المسؤولين والخبراء من الدول العربية وناقش محاور مهمة تتعلق بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وبحث الجهود المشتركة لتطوير التعاون في هذا المجال.

أوضح المصدر أن اللقاء تطرق أيضًا إلى الانتخابات النيابية القادمة المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر القادم، وما أبداه الجانب العراقي من حرص على مشاركة الجامعة العربية في مراقبتها، مؤكدًا استعداد الجامعة العربية لدعم العملية الانتخابية بفريق من المراقبين المختصين من الأمانة العامة، مشددًا على أن الجامعة العربية ستقف دوما مع العراق وشعبه، وتحرص على مواكبته في كافة المحطات المهمة.