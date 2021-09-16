الخميس 16 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

دورات جديدة بمركز الإبداع فى كلية التربية الموسيقية

مركز الإبداع في كلية
مركز الإبداع في كلية التربية الموسيقية

ينظم مركز الإبداع الموسيقي بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان دورة (أكتوبر - ديسمبر) ٢٠٢١، تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كرم ملاك عميد الكلية، وإشراف الدكتورة ابتسام مكرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإدارة الدكتور هيثم سيد مدير المركز.

وأكد الدكتور ماجد نجم اهتمام جامعة حلوان بتقديم الدورات التدريبية لخدمة المجتمع المحيط وتنمية المهارات واكساب الخبرات، وخاصةً في ظل احتوائها على العديد من التخصصات النادرة والمميزة خاصةً الفنية منها التي تسهم في إثراء الروح والوجدان.

وقال الدكتور كرم ملاك إن الدراسة بالدورة تتم على يد نخبة من الأساتذة المتخصصين بمقر الكلية بالزمالك، ويتم خلالها تعليم العزف على آلات البيانو والكمان والجيتار والساكسفون والكلارنيت والريكورد والإكسليفون والعود  والقانون والناى والرق والطبلة والدرامز والغناء العربى والغربى والصولفيج العربى والغربى وقواعد الموسيقى العربى والغربى.

وأضاف أن هذه الدورة ضمن دورات مركز الابداع المختلفة حيث يقدم أيضاً دورات غنائية لذوي الاحتياجات الخاصة، ودورات لهندسة الصوت، ودورات موسيقية لإعداد الخريج غير المتخصص للعمل بمدارس التربية الفكرية وذوي الاحتياجات الخاصة.

فيما أوضحت الدكتورة ابتسام مكرم أن الدورة تبدأ أول أكتوبر، وأن الأوراق المطلوبة للتقديم هي صورة الرقم القومى وصورتين شخصيتين للكبار أو صورة شهادة الميلاد وصورة الرقم القومى لولى الأمر وصورتين شخصيتين للأطفال، وصورة جواز السفر للأجانب وصورتين شخصيتين، تكون سن المتقدمين أربع سنوات فيما فوق، وتتم الدورة في أيام الجمعة من كل أسبوع، ويتم التقديم بمقر الكلية بالزمالك.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية من السبت المقبل.

ملاك المقبل مجتمع مركز الإبداع ذوى الاحتياجات الخاصة جواز السفر الكلية الاحتياجات الخاصة الدكتور ماجد نجم ماجد نجم السبت المقبل

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