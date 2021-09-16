الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيلاروسيا تسجل 1967 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا
كورونا

أعلنت السلطات الصحية في بيلاروسيا الخميس، عن تسجيل 1967 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 510 آلاف و481 مُصابًا.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان أوردته وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية الخميس، أن عدد المتعافين من المرض بلغ حتى الآن 498 ألفًا و655 شخصًا عقب تسجيل 1589 حالة تعافٍ جديدة منذ أمس.

أشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3966 حالة منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، مُضيفة أن بيلاروسيا أجرت على مدار أمس 27 ألفًا و 386 اختبارًا للكشف عن الإصابة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 8 ملايين و811 ألفًا و970 اختبارًا منذ تفشي الوباء بمارس الماضي.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، كما تتصدر دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

بيلاروسيا كورونا فيروس كورونا الوفيات الاصابات

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