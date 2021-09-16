بعد تسلمه أوراق القضية.. هل يحاكم الأمير أندرو بتهمة الاعتداء الجنسي؟

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن العثور على الأمير أندرو في بالمورال اليوم حيث وافقت المحكمة العليا على إخطاره رسميًا بادعاء فرجينيا روبرتس بالاعتداء الجنسي مما زاد من احتمال أن يضطر إلى الإدلاء بشهادته.

وشوهد ابن الملكة البالغ من العمر 61 عاما مع زوجته السابقة سارة فيرجسون في حديقة خارج القلعة حيث تقيم الملكة إليزابيث الثانية حاليا.

وفي تطور كبير، وافق القضاة الإنجليز على طلب من الفريق القانوني لروبرتس للاتصال رسميًا بأندرو بشأن الإجراءات المدنية التي بدأت في أمريكا، بعد رفض الطلب أولاً، بحجة عدم قانونية أحد الجوانب الفنية.

ووفقا للقانون البريطاني، لكي يقاضي شخص آخر في قضية مدنية، يجب على المدعي أن يقدم رسميًا أوراقًا قانونية إلى الطرف الآخر لإخطاره بالإجراء وهي عملية تُعرف باسم خدمة الإجراءات.

في الأسبوع الماضي، قال الفريق القانوني لروبرتس إنه حاول إرسال الأوراق إلى الأمير أندرو من خلال ترك المستندات مع ضابط شرطة في منزله في جنوب إنجلترا، بالإضافة إلى إرسالها عبر البريد الملكي.

وعلى الرغم من تمثيل أندرو في المحكمة، جادل فريقه بأنه لم يتم تقديمه بشكل صحيح حتى الآن، وبالتالي لا يمكن المضي قدمًا في القضية.

ردا على ذلك، استخدم الفريق القانوني لروبرتس اتفاقية خدمة لاهاي، وهي معاهدة تحكم الطلبات بين الدول للحصول على أدلة في القضايا المدنية، لمطالبة المحكمة العليا البريطانية بإخطار أندرو رسميًا بعملها.

بعد تسليط الضوء في وقت سابق على مشكلة مع الطلب، قالت المحكمة العليا اليوم إنه تم قبولها الآن، وهذا يعني أن المحكمة ستقدم لأندرو الأوراق نفسها إذا كان محامو روبرتس غير قادرين على ذلك.

وذكرت الصحيفة، إن هذا لا يعني تطور اليوم بالضرورة أنه سيتعين على أندرو الدفاع عن نفسه في المحكمة، فحتى بعد تلقي الأوراق ، لا يزال بإمكانه تجاهل القضية ، وفقًا لأحد المحامين البريطانيين ، على الرغم من أن ديفيد بويز ، الذي يمثل روبرتس - المعروفة الآن باسم فيرجينيا جوفري - نفى ذلك.

وقال: "خلاصة القول هي أن الأمير أندرو يتم تقديمه". هذا هو جوهر ما تقوله المحكمة العليا، لا يستطيع أن يرفض القضية.