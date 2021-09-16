الخميس 16 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرعاية الصحية» تدرب المجموعة الأولى من برنامج التأهيل «TOT»

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تدريب المجموعة الأولى من دورة تأهيل وإعداد المدربين (Training for Trainers _ TOT) على مهارات التواصل، بهدف إعداد مدربين معتمدين بمختلف منشآت هيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات قادرين على إدارة عملية التدريب بشكل احترافي يساعد على التطوير المستمر لأداء العاملين والوصول لأعلى مستوى من تقديم الخدمات الصحية وتحقيق رضاء المتعاملين.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدراة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن المجموعة الأولى شملت تدريب 39 من العاملين بفرع الهيئة والمنشآت الصحية التابعة له بمحافظة بورسعيد أولى محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بقاعة مستشفى المبرة بورسعيد، وذلك بالتنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وتحت إشراف د. محمد الشيخ، استشاري التدريب الدولي في إدارة المستشفيات وجودة الرعاية الصحية.

وأضافت الهيئة، أنه شملت الدورة التدريبية تدريب العاملين على مهارات التواصل الفعال، وكيفية تحديد الاحتياجات التدريبية الخاصة بالعاملين بالقطاع الصحي، إضافة إلى طرق إعداد خطة تدريبية محكمة لتغطية كافة الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصحية، ومعرفة كيفية قياس أثر التدريب من خلال نموذج كيرك باتريك، وفهم الأنماط المختلفة للشخصيات وكيفية التعامل معها أثناء الدورات التدريبية، علاوة على تعلم كيفية إعداد حقيبة تدريبية متكاملة بما يضمن استمرار عمليات التدريب والتطوير لمهارات وقدرات العنصر البشري بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات على أعلى مستوى؛ وأفضل خدمات ورعاية صحية للمتعاملين.

ولفتت الهيئة إلى أن البرنامج التدريبي TOT على مهارات التواصل يؤهل المشاركين على إعداد وتقديم برامج تدريبية متميزة تواكب أعلى مستويات الحرفية في مجال التدريب، لتسهم بفاعلية في تيسير نقل المعارف والخبرات والمهارات بين كافة العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة، وبالتالي دفع منظومة تطوير الموارد البشرية، أثمن مورد لدى الهيئة يضمن استثماره تحقيق رؤية وأهداف الهيئة في ضبط وتنظيم وتقديم أفضل خدمات ورعاية صحية للمتعاملين.

وتابعت أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري والارتقاء بجودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في ضوء تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030، التي تهدف إلى رفع كفاءة وقدرات العاملين كلٍ في مجال اختصاصه وتطوير الفكر الاستراتيجي والمهارات القيادية والشخصية لديهم بما يضمن توفير واستدامة أفضل الخدمات للمتعاملين.

هيئة الرعاية الصحية برنامح تأهيل وتدريب الفرق الطبية مهارات التواصل الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

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