رئيس جامعة سوهاج يجتمع مع ممثلى وزارة المالية

اجتمع الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، مع المحاسب طارق بسيوني محمد رئيس قطاع الوحدات الحسابية بوزارة المالية، وذلك لمناقشة التسويات التعديلية للحساب الختامي للجامعة، وذلك للعام الجامعي 2020/2021، وكذلك الحساب الختامي للمستشفيات الجامعية.

كما عقد الدكتور مصطفى عبدالخالق اجتماعًا آخر مع ممثلي القطاعات بوزارة المالية، وذلك للنظر في لوائح الوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق الخاصة للجامعة والمشروعات، لتحديد الوحدات والصناديق التي تحتاج إليها الجامعة والجاري العمل بها، والوحدات التي تم الانتهاء منها مثل بعض المشروعات التي تم افتتاحها لغرض معين .

وأوضح عبدالخالق أن مسئولى وزارة المالية قد أبدوا تعاونًا واضحًا مع جامعة سوهاج فى مختلف العناصر التي تمت مناقشتها على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء مما يسهل من أداء الجامعة لكافة مهامها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

وأضاف المحاسب أشرف القاضى أمين عام الجامعة، أنه تم إجراء التسويات التعديلية لكافة النقاط الخلافية فى ختامى موازنة عام 2020/2021.

فيما أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، الموافقة على انعقاد المنتدى الثقافي الثاني لضمان الجودة فى شهر نوفمبر المقبل، وكذلك البدء فى تنظيم المؤتمر الدولي الثاني لضمان الجودة فى شهر أبريل 2022 القادم، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع الجلسة رقم 4 لمجلس إدارة مركز ضمان الجودة؛ لمناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم، بحضور الدكتور أحمد الخطيب مدير المركز، والدكتور محمد عبدالحفيظ القائم بعمل عميد كلية الزراعة، والدكتور محمود العجمي مدير عام التعليم الفني بسوهاج، والدكتور صبري باسط مدير مركز التقويم والقياس بالجامعة، والمحاسب عفت حلمي مدير عام الحسابات المركزية.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، إن الاجتماع ناقش خطة العمل السنوية للمركز متضمنة عددا من الأنشطة ذات الأهمية، مؤكدًا أن الجامعة تسعى من خلال مركز ضمان الجودة والاعتماد، على توفير كافة الموارد والإمكانيات اللازمة لتطوير عناصر العملية التعليمية والبحثية، لتقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية، معلنًا عن موافقة المجلس على جميع البنود المطروحة للمناقشة والبدء فى تنفيذ ما جاء بها.

من جانبه، قال الدكتور أحمد الخطيب، إن هذا الاجتماع له أهمية خاصة من خلال النقاط المطروحة على جدول الأعمال منها، عقد المنتدى الثاني لضمان الجودة فى نوفمبر 2021 المقبل، وتنظيم المؤتمر الثاني لضمان الجودة فى أبريل 2022، إلى جانب تقديم مقترح عن تطوير الأنشطة الصفية واللاصفية بإدماج مهارات ريادة الأعمال والتنمية المهنية وثقافة العمل الحر إلى البرامج التعليمية، من أجل تلبية متطلبات سوق العمل والتوظيف وتحقيق أهداف إستراتيجية مصر 2030، وكذلك تنظيم دورة تنشيطية لمديري وحدات الجودة بمختلف الكليات.