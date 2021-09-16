محافظ الفيوم يتفقد أعمال الرصف الجاري تنفيذها بطريق دمو

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بتفقد أعمال الرصف التي يجري تنفيذها بطريق "دمو" بداية من الطريق الدائري حتى طريق أسيوط الغربي بطول 6 كم، للوقوف علي حجم الأعمال التي تم تنفيذها، والتأكد من تنفيذها وفقًا للاشتراطات والمواصفات الهندسية المطلوبة.



خلال التفقد وجه محافظ الفيوم بإنشاء حوائط خرسانية ساندة على جانبي كوبري البطس بطريق "دمو"، بطول 300 متر، للحفاظ علي سلامة الطريق والسيارات المارة.

كما أعلنت محافظة الفيوم عن انطلاق فعاليات الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، فضلًا عن عمليات ترقيم وتسجيل الماشية، وذلك يوم السبت الموافق 18 سبتمبر الجاري.

قال الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن فعاليات الحملة تشمل جميع الوحدات البيطرية بمختلف أنحاء المحافظة، وعددها 93 وحدة، وأن أعمال التحصين والترقيم والتسجيل تستهدف 56 ألف رأس من الأغنام والماعز بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

ولفت "عادل" إلى توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لمديرية الزراعة، ممثلة في مسئولي الإرشاد الزراعي، ورؤساء الجمعيات الزراعية، ومهندسي مركز بحوث الإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى دور مشايخ الأوقاف بالقرى والنجوع، في توعية الفلاحين وتوجيه المواطنين بأهمية تحصين ماشيتهم، للحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة الإنسان.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية لتوفير التسهيلات اللازمة لفرق التحصين حتى تؤدي أعمالها على أكمل وجه، مؤكدًا على دور رؤساء النقاط الشرطية وعمداء القرى في مساعدة فرق التحصين على آداء مهام عملها، واتخاذ الإجراءات القانونية القانونية لمن يمتنع عن التحصين تطبيقًا للقانون رقم 13 لسنة 2014.