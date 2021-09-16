الخميس 16 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الفيوم يتفقد أعمال الرصف الجاري تنفيذها بطريق دمو

محافظ الفيوم يتفقد
محافظ الفيوم يتفقد أعمال الرصف الجاري تنفيذها بطريق دمو

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بتفقد أعمال الرصف التي يجري تنفيذها بطريق "دمو" بداية من الطريق الدائري حتى طريق أسيوط الغربي بطول 6 كم، للوقوف علي حجم الأعمال التي تم تنفيذها، والتأكد من تنفيذها وفقًا للاشتراطات والمواصفات الهندسية المطلوبة.

خلال التفقد وجه محافظ الفيوم بإنشاء حوائط خرسانية ساندة على جانبي كوبري البطس بطريق "دمو"، بطول 300 متر، للحفاظ علي سلامة الطريق والسيارات المارة.

كما أعلنت محافظة الفيوم عن انطلاق فعاليات الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، فضلًا عن عمليات ترقيم وتسجيل الماشية، وذلك يوم السبت الموافق 18 سبتمبر الجاري.

قال الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن فعاليات الحملة تشمل جميع الوحدات البيطرية بمختلف أنحاء المحافظة، وعددها 93 وحدة، وأن أعمال التحصين والترقيم والتسجيل تستهدف 56 ألف رأس من الأغنام والماعز بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

ولفت "عادل" إلى توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لمديرية الزراعة، ممثلة في مسئولي الإرشاد الزراعي، ورؤساء الجمعيات الزراعية، ومهندسي مركز بحوث الإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى دور مشايخ الأوقاف بالقرى والنجوع، في توعية الفلاحين وتوجيه المواطنين بأهمية تحصين ماشيتهم، للحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة الإنسان.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية لتوفير التسهيلات اللازمة لفرق التحصين حتى تؤدي أعمالها على أكمل وجه، مؤكدًا على دور رؤساء النقاط الشرطية وعمداء القرى في مساعدة فرق التحصين على آداء مهام عملها، واتخاذ الإجراءات القانونية القانونية لمن يمتنع عن التحصين تطبيقًا للقانون رقم 13 لسنة 2014.

محافظ الفيوم يتفقد أعمال الرصف الجاري بطريق دمو

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

مدبولى: حريصون على دعم خطوات التنمية التى يتطلع إليها الشعب الليبى

رواد معرض «أهلًا مدارس»: الأسعار في متناول الجميع وكافة المستلزمات متوفرة (فيديو)

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2021 بالخطوات إلكترونيا

مصادر: مصر تتسلم 2.5 مليون جرعة من لقاح «فايزر» خلال ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس الأمن ينتصر لحقوق مصر والسودان في التفاوض حول سد النهضة

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

أسماء محفوظ

هل ضرب الأطفال ليه فوائد؟

مدحت بشاى

يحدث فى دولة المواطنة الجديدة

ماجد حبته

توابع كنس الإخوان

حسين دعسة

ماذا بعد لقاء الملك عبدالله الثاني مع الأمين العام للأمم المتحدة..؟

د هند جاد

فتش عن الثعابين وصادق الأسماك

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

دراسة إسرائيلية: الجرعة المعززة تقلل إصابات كورونا

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: حملة ممنهجة ضد القيادة تقودها الحكومة الإسرائيلية