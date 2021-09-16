أجواء إيجابية في جلسة مناقشة مسودة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية

ثمن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في مستهل جلسة مجلس الوزراء للتشاور حول مسودة البيان الوزاري، اليوم الخميس، جهود أعضاء اللجنة الوزارية التي تولت صياغة البيان، مشيدا بأجواء التعاون الذي ساد بين أعضاء اللجنة الوزارية التي تولت صوغ مسودة البيان الوزاري، مذكّراً بالحاجة الدائمة إلى التضامن لتحقيق الانتاجية المطلوبة للحكومة.

كما شكر ميقاتي أعضاء اللجنة والوزراء الذين شاركوا على التعاون الذي أبدوه، متمنياً أن تسود هذه الروح دائماً من أجل مصلحة لبنان، وفقا لموقع “لبنان 24”.

من جانبه، قال الرئيس اللبناني ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء: "أشكر أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري على عملهم الدؤوب وتعاونهم لإنجاز مسودة البيان، والسرعة تعكس الجدية والمثابرة لتنفيذ المهام المطلوبة".

وأضاف: "أتمنى على الجميع اعتماد هذا النمط في العمل والانتاجية والتعاون، وهو من أول اسباب النجاح، خصوصاً وأن الاوضاع جدّ ضاغطة والوقت ثمين".

فيما أنهت لجنة صياغة البيان الوزاري بالحكومة اللبنانية، الأربعاء، عملها وتوصلت لاتفاق نهائي بشأنه ويعرض غدًا على مجلس الوزراء مجتمعًا.

وانغمست الحكومة اللبنانية الجديدة في إعداد بيان وزاري سيحدد مصيرها أمام البرلمان الذي سيمنحها الثقة، بعد أن انتهت ولادتها القيصرية بالإعلان عن تشكيلها.

فيما أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، أن مسودة البيان الوزاري ستُناقش الخميس وسيتمّ إقراره، مؤكدًا وجود "تفاهم بين جميع الوزراء ولا خلافات كما قيل من قبل البعض".

وقال قرداحي: "نيتنا طيبة ونريد أن نعمل معًا لأنّ البلد لم يعد يحتمل"، لافتًا إلى أنه "سيتمّ اطلاع الإعلام على مضمون البيان الوزاري بعد أن يتم إقراره في مجلس الوزراء".

وأضاف: "نريد أوّلًا تأمين الكهرباء والمازوت والبنزين للناس ولسنا مع الشعارات وإنّما مع الأفعال".

وعقدت اللجنة المكلفة بإعداد البيان، المؤلفة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزراء العدل هنري خوري، والطاقة وليد فياض، والمالية يوسف خليل، والثقافة محمد وسام مرتضى، والداخلية بسام المولوي، والتنمية الإدارية نجلا رياشي، والإعلام جورج قرداحي، والتربية عباس الحلبي، والعمل مصطفى بيرم، والزراعة عباس الحج حسن، اجتماعات متتالية ليومين قبل أن تعلن إنجاز البيان.