بعد «يوستينا»..كيف تحمي نفسك من التحرش في الشارع؟

تعرضت شابه تُدعى "يوستينا" للتحرش الجنسي واللفظى على يد شاب بمنطقة 26 يوليو، لمس أماكن حساسة بجسدها، كما تسبب في كدمات شديدة نتيجة محاولته ضربه بوجهها، وعقب نشر الفيديو تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض علي المتحرش.

«الدستور» تستعرض عدة طرق تحميكى من التحرش في الشارع وفقًا لموقع brussels-express.

- حمل حقيبة ظهر:

يعتبر الجزء الأكثر ضعفًا من الجسم هو الظهر، لأنه يعتبر جانب اعمى بالنسبة للشخص، لذا الاستهداف يكون من خلاله فمن الممكن أن يتم ارتداء حقيبة ظهر بمثابة حماية الجزء الخلفي من المتحرشين، حيث يستغل المتحرشون الفرص التى تمكنهم من الوصول بسهولة أو بدون عوائق إلى أي جزء من الجسم للمس المرأة بطريقة تبدو غير مقصودة.

فالمتحرش بوجود الحقيبة سيجد الأمر صعب عليه ويضطر لبذل مجهود إضافى للوصول إلى أسفل الحقيبة لمجرد لمس الأرداف.

تحديد المواقع الاستراتيجية:

في الأماكن المزدحمة يجب اختيار مكان يمكن الوقوف فيه والظهر على الحائط أو أي هيكل مادي مثل الطاولات.

استخدام الاذرع:

يعد عقد الذراعين أمام الصدر إحدى الطرق لصد أي تقدم محتمل، يجب الحفاظ على الذراعين منخفضين وقريبين من الجسم قدر الإمكان وعند الوقوف في طابور والظهر يكون باتجاه شخص غريب، يمكن إبقاء اليدين خلف الظهر للحماية.

سد الأذن:

تنفعل النساء من معرفة أنه يمكنك سماع الملاحظات البذيئة التي يقذفها، ففي الأصل يكون هدفهم من هذه الكلمات جعل المرأة تشعر بعدم الارتياح؛ لأن ذلك يمنحهم إحساس بالقوة، لذا عليها ارتداء سماعات الأذن مما يجعل الهدف أقل جاذبية للمتحرشين لأن صيحاتهم ستقع على آذان صماء.

استخدام الأشياء المادية:

قراءة كتاب أو استخدام هاتف محمول هي طريقة أخرى لوضع شيء بينك وبين المتحرش المحتمل يمكن أيضًا وضع حقائب الكتف وحقائب الحمل أمام الجسم.

صوبى كاميرا إليه:

يمكن اخراج الكاميرا وتصويره كدليل ضده للتعرف عليه وتعقبه.