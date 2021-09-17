الجمعة 17 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

من «فيليب» لـ«هاري وويليام».. كيف تغيرت الأبوة في العائلة الملكية؟

الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث

كتب المؤلف جوناثان ديمبلبي، في السيرة الذاتية للأمير تشارلز أن الأمير نشأ وتربى في الغالب من قِبل المربيات والموظفين داخل القصر الملكي، وأنه ولد 1948، قبل 4 سنوات من أن تصبح والدته الأميرة إليزابيث ملكة انجلترا، وللأب مظاهر مختلفة داخل العائلة الملكية فالصور ترصد لحظات عديدة سواء كانت للأمير تشارلز مع أبنائه ويليام وهاري أو مع والده، وهذا ما يرصده موقع  “insider” فيما يلي:-

قال المؤلف إن الأمير تشارلز مر بتجربة صعبة للغاية في المدرسة التي كان بها مما جعله يشعر أن والديه كانا "بعيدين عاطفيًا" عنه، لكن الرابط الوثيق بينهما ظل قائمًا حتى زواجه من الأميرة ديانا وأزمته معها ثم وفاة والده الأمير فيليب.

وفي فيلم وثائقي تم إذاعته عام 1994 قال تشارلز: "مع تقدم أبنائي في السن يمكن أن يفعلوا المزيد من الأشياء، كونهم صبيان، مع والدهم من الواضح أن هذا أكثر وأكثر متعة لكنني دائمًا ماأتعامل معهم كثيرًا عندما كان ويليام صغيرًا ، كنت أتجول معه بقدر ما أستطيع".

وفي جيل أخر للعائلة المالكة بعد انجاب الأمير هاري شارك قصر كنسينجتون مقطع فيديو على تويتر قال ويليام وميدلتون فيه إنهما متحمسون للقاء أحدث فرد في العائلة: “نحن سعداء للغاية  ونتطلع إلى رؤيته في غضون الأيام القليلة المقبلة يسعدني  أن أرحب بأخي هاري في مجتمع الحرمان من النوم الذي هو الأبوة والأمومة”.

الملكة إليزابيث الثانية الأمير تشارلز الأميرة آن الأمير فيليب
الملكة تحمل الأميرة آن والأمير فيليب يحمل الأمير تشارلز عام 1951

وفي حلقة شهر فبراير لعام 2020 من البودكاست "Happy Mum، Happy Baby" كشفت ميدلتون عن مدى توترها هي ووليام بشأن أميرهم الصغير جورج ومرافقته لهم إلى المنزل  فقد كانوا يتدربون على دميه قبل ولادته على كيفية حمله بطريقة صحيحة وغيرها من الأمور.

وفيما يلي مشاهد مجموعة من الصور توضح لنا علاقة الأب مع الابناء .

 

 

الأمير تشارلز الأمير فيليب
الأمير تشارلز والأميرة آن على أرجوحة في أرض قلعة بالمورال

 

الأمير فيليب الأمير تشارلز
الأمير تشارلز يتحدث إلى والده الأمير فيليب في ساندرينجهام

 

الأمير تشارلز الأمير فيليب
الأمير فيليب والأمير تشارلز عام 2016

 

الأمير فيليب الأمير تشارلز
الأمير تشارلز يقبّل والده الأمير فيليب

 

الأميرة ديانا الأمير تشارلز الأمير وليام أستراليا
الأمير تشارلز والأميرة ديانا مع الأمير ويليام عام 1983

 

الأمير تشارلز الأمير وليام الأمير هاري - كلوسترز ، سويسرا
الأمير تشارلز  مع الأمير ويليام والأمير هاري في إجازة  

 

الأمير وليام الأمير تشارلز
الأمير وليام والأمير تشارلز عام 2019

 

بطانية الأمير وليام الطفل الأمير جورج
الأمير وليام مع الأمير الصغير جورج

 

الأمير وليام والأمير جورج والأميرة شارلوت
الأمير وليام مع الأمير جورج والأميرة شارلوت

 

أمير أطفال كامبريدج وليام
الأمير وليام مع أطفاله

 

أفراد العائلة المالكة في عيد ميلاد تشارلز السبعين ، بما في ذلك ويليام وكيت وهاري وميغان وكاميلا وجورج وشارلوت ولويس.
إحدى الصور الرسمية لعيد ميلاد الأمير تشارلز السبعين

 

ميغان وهاري يحتضان الطفل آرتشي
الأمير هاري وميجان ماركل مع ابنهما آرتشي

 

الأمير هاري وميغان ماركل وآرتشي في سبتمبر 2019.
الأمير هاري وميجان ماركل مع ابنهما آرتشي

 

الأمير هاري طفل آرتشي
الأمير هاري مع ابنه الأمير آرتشي

 

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الأمير وليام والأمير هاري في جنازة الأمير فيليب

 

الأمير تشارلز ملكة إنجلترا اليزابيث العائلة المالكة البريطانية الأمير فيليب

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وائل لطفي

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