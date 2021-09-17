من «فيليب» لـ«هاري وويليام».. كيف تغيرت الأبوة في العائلة الملكية؟

كتب المؤلف جوناثان ديمبلبي، في السيرة الذاتية للأمير تشارلز أن الأمير نشأ وتربى في الغالب من قِبل المربيات والموظفين داخل القصر الملكي، وأنه ولد 1948، قبل 4 سنوات من أن تصبح والدته الأميرة إليزابيث ملكة انجلترا، وللأب مظاهر مختلفة داخل العائلة الملكية فالصور ترصد لحظات عديدة سواء كانت للأمير تشارلز مع أبنائه ويليام وهاري أو مع والده، وهذا ما يرصده موقع “insider” فيما يلي:-

قال المؤلف إن الأمير تشارلز مر بتجربة صعبة للغاية في المدرسة التي كان بها مما جعله يشعر أن والديه كانا "بعيدين عاطفيًا" عنه، لكن الرابط الوثيق بينهما ظل قائمًا حتى زواجه من الأميرة ديانا وأزمته معها ثم وفاة والده الأمير فيليب.

وفي فيلم وثائقي تم إذاعته عام 1994 قال تشارلز: "مع تقدم أبنائي في السن يمكن أن يفعلوا المزيد من الأشياء، كونهم صبيان، مع والدهم من الواضح أن هذا أكثر وأكثر متعة لكنني دائمًا ماأتعامل معهم كثيرًا عندما كان ويليام صغيرًا ، كنت أتجول معه بقدر ما أستطيع".

وفي جيل أخر للعائلة المالكة بعد انجاب الأمير هاري شارك قصر كنسينجتون مقطع فيديو على تويتر قال ويليام وميدلتون فيه إنهما متحمسون للقاء أحدث فرد في العائلة: “نحن سعداء للغاية ونتطلع إلى رؤيته في غضون الأيام القليلة المقبلة يسعدني أن أرحب بأخي هاري في مجتمع الحرمان من النوم الذي هو الأبوة والأمومة”.

الملكة تحمل الأميرة آن والأمير فيليب يحمل الأمير تشارلز عام 1951

وفي حلقة شهر فبراير لعام 2020 من البودكاست "Happy Mum، Happy Baby" كشفت ميدلتون عن مدى توترها هي ووليام بشأن أميرهم الصغير جورج ومرافقته لهم إلى المنزل فقد كانوا يتدربون على دميه قبل ولادته على كيفية حمله بطريقة صحيحة وغيرها من الأمور.

وفيما يلي مشاهد مجموعة من الصور توضح لنا علاقة الأب مع الابناء .

الأمير تشارلز والأميرة آن على أرجوحة في أرض قلعة بالمورال

الأمير تشارلز يتحدث إلى والده الأمير فيليب في ساندرينجهام

الأمير فيليب والأمير تشارلز عام 2016

الأمير تشارلز يقبّل والده الأمير فيليب

الأمير تشارلز والأميرة ديانا مع الأمير ويليام عام 1983

الأمير تشارلز مع الأمير ويليام والأمير هاري في إجازة

الأمير وليام والأمير تشارلز عام 2019

الأمير وليام مع الأمير الصغير جورج

الأمير وليام مع الأمير جورج والأميرة شارلوت

الأمير وليام مع أطفاله

إحدى الصور الرسمية لعيد ميلاد الأمير تشارلز السبعين

الأمير هاري وميجان ماركل مع ابنهما آرتشي

الأمير هاري وميجان ماركل مع ابنهما آرتشي

الأمير هاري مع ابنه الأمير آرتشي