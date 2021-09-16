ماليزيا تسجل 18 ألفا و815 إصابة جديدة بكورونا

سجلت ماليزيا اليوم الخميس 18 ألفا و815 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، طبقا لما ذكره المدير العام بقطاع الصحة، نور هشام عبد الله.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم عن هشام عبد الله قوله إن تلك الإصابات الجديدة ترفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليونين و49 ألفا و750 حالة، منذ بدء الجائحة.

وسجلت ولاية ساراواك أكبر عدد من الإصابات الجديدة بواقع 3660 حالة، تليها ولاية سيلانجو بواقع 2718 حالة، ثم ولاية جوهور بواقع 2206 حالات.

وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز"، فقد بلغت حصيلة الوفيات في ماليزيا 22 ألفا 9 حالات ، بعد أن تم تسجيل 422 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.