الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الغضبان: أحلام الدولة المصرية تتحقق علي ارض بورسعيد

الغضبان: أحلام الدولة المصرية تتحقق على أرض بورسعيد

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن أحلام الدولة المصرية تتحقق علي أرض محافظة بورسعيد، التي أصبحت قاطرة التنمية لمصر، وذلك بعدما أنفقت بها الحكومة أعلي الاستثمارات خلال الأعوام الماضية.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن هناك مشروعات عملاقة شهدتها محافظة بورسعيد، أبرزها الأنفاق، وقناة السويس الجديدة، والتأمين الصحي الشامل، والمزارع السمكية.

وأشار الغضبان إلى أن المنتدى يحمل اسم شرق بورسعيد حلم جديد، ويهدف إلى التسويق لمنطقة شرق بورسعيد والتي تنظر إليها الدولة بعين تنمية وتعمير سيناء.

وأكد أن الدولة المصرية قدمت كل الإجراءات المحفزة للاستثمار في منطقة شرق بورسعيد، داعياً كل المستثمرين لضخ الاستثمارات في المنطقة.

وانطلق اليوم أكبر منتدى اقتصادي عالمي على أرض بورسعيد، يشارك به كبار رجال الأعمال والمستثمرين في مصر والخارج  وعدد من الشخصيات الاقتصادية والوزراء.

 

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