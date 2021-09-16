الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: تقرير التنمية البشرية وثيقة تاريخية ترصد إنجازات الدولة المصرية

النائبة هناء سرور
النائبة هناء سرور

قالت الدكتورة النائبة هناء سرور، عضو مجلس النواب، إن إطلاق فعاليات تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حدث مهم للغاية ويمثل وثيقة تاريخية جديدة تعكس جهودها التنموية وموسوعة الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع والمشروعات التنموية العملاقة التي انتشرت في مختلف قطاعات الدولة، وكذلك المبادرات الضخمة التي أطلقتها الدولة، وساهمت بشكل كبير في تحول حياة المواطنين وبناء الإنسان المصري، مؤكدة أن هذا التقرير لها أهميته لأنه بمثابة توثيق رسمي مصري ودولي لما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات وتنمية شاملة لصالح المواطن المصري.

وأضافت النائبة هناء سرور، في بيان لها، أن تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 يشجع على حماية حقوق الإنسان وتطوير المرأة كما أن هذا التقرير يعرض تحليلا متعمقا لمجموعة من قضايا التنمية البشرية الرئيسية التي تؤثر بصورة كبيرة في تحقيق أجندة التنمية المستدامة الأممية، وتناول مراجعة تحليلية للسياسات التي جرى تبنّيها وتنفيذها خلال تلك الفترة، وتأثيرها في حياة المواطن المصري، كما يقدم مجموعة من السياسات المستقبلية للحكومة في ضوء نتائج التقرير بما ُ يسهم في تحسين الوضع ّ الحالي،واستكمال مسيرة التنمية البشرية التي بدأتها مصر.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن مصر نجحت في الاهتمام بالعنصر البشري في مختلف المجالات وساهمت في دعم جميع الفئات المجتمعية، لاسيما التي كانت تعاني من تهميش، أهمها المرأة المصرية، ووضعها في مواقع صنع القرار مما جعلها تستحق الإشادة والتقدير ورفع مكانة مصر بين الدول بإيمانها اليقين بالقدرات التي تمتلكها المرأة ودورها الأساسي في التنمية وعملية البناء داخل المجتمع المصري.

وأشادت النائبة هناء سرور بتقرير التنمية البشرية 2021 الذى رصد بنجاح إنجازات الدولة المصرية بما فيها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض معدلات الدين العام وسد فجوة ميزان المدفوعات وإعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

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