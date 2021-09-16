سنغافورة تسجل 804 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات في سنغافورة، اليوم الخميس، تسجيل 804 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة أن بين المصابين الجدد 238 شخصا تتخطى أعمارهم 60 عاما وأنه تم اكتشاف بؤرة كبيرة جديدة لتفشي المرض بأحد دور المسنين في البلاد، وذلك حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية.

وتابعت الشبكة أنه تم أيضا تسجيل 3 حالات جديدة قادمة من الخارج تم اكتشاف إحداها فور وصولها إلى البلاد فيما ظهرات الأعراض على الحالتين الأخريين خلال فترة العزل، و يشار إلى أن إجمالي الحالات المسجلة في سنغافورة منذ بداية تفشي الوباء يتخطى 73 ألف حالة.

- كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا، و تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

- إرشادات منظمة الصحة العالمية

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد قالت إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.