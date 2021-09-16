«الزراعة» تكشف عن أفضل 3 طرق لترطيب البلح

كشف تقرير لمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أفضل الطرق لترطيب البلح، حيث قد يتم ترطيب البلح من خلال أشعة الشمس والحرارة، أو يتم ترطيب البلح بالحفظ في الثلاجة، أو يكون ترطيب البلح باستخدام حرارة الفرن.

ترطيب البلح من خلال أشعة الشمس والحرارة

وطبقًا لتقرير وزارة الزراعة، يلجأ البعض إلى ترطيب البلح من خلال أشعة الشمس والحرارة، وذلك من خلال الآتي:

1- ترك حبات البلح في القطوف للمساهمة في نضجها سريعًا.

2- غسل البلح بالماء جيدًا للتخلص من الأتربة ثم تجفيفه من خلال تنشيفه بمناديل قطنية أو قطعة من القماش.

3- تلميع البلح بقطعة من القماس المنغمسة بزيت الزيتون ووضع الحبات في إناء حتى تجف.

4- حفظ البلح في مكان مغلق ومكمور لمدة يوم كامل.

5- خروج البلح من الغرفة المغلقه ووضعه في أشعة الشمس.

6- ترك البلح ليرطب لمدة يومان في الشمس حتي تتحول قشرته من الأحمر إلى البني الفاتح.

7- بعد التأكد من ترطيب البلح يحفظ في الثلاجة ويصبح صالح للتناول رطبًا.

ترطيب البلح بالحفظ في الثلاجة

ويختار البعض ترطيب البلح من خلال البرودة عن طريق الاحتفاظ به في الثلاجة، وذلك باتباع الآتي:

1- شطف البلح وغسله بالماء جيدًا ثم تجفيفه.

2- اختيار حبات البلح السليمة بدون عيوب زراعية .

3- تنشيف البلح بقطعة قماش ووضعها في علبة مغلقة.

4- الاحتفاظ بالعلبة في رف الثلاجة أسفل الفريزر مباشرة لمدة أسبوع حتى يتغير لونه إلى البني ويصبح رطبًا.

5- وبطريقة أخرى ترطيب البلح المبرد لمدة يومين في الفريزر، ثم وضعه بالخارج حتى يلاحظ انفصال الجلد أو القشرة عن حبة البلح.

ترطيب البلح باستخدام حرارة الفرن

ويعتمد البعض الآخر من متناولي البلح على استعمال فكرة ترطيب البلح من خلال حرارة الفرن، وذلك من خلال الآتي:

1- غسل البلح بالمياه جيدًا للتخلص من الأتربة، ثم تجفيفها بمناديل أو قطع قماش قطنية حتى تجف تمامًا.

2- يفضل فرز البلح جيدًا وانتقاء الحبة السليمة .

3- وضع البلح في غرفة تصل إليها أشغة الشمس لمدة يومان، مع ضرورة تغطيتها لحمايتها من الحشرات، وتغطيته في المساء لتجنب جفافه من الندى.

4- تسخين الفرن على درجة حرارة منخفضة ووضع البلح بداخله لمدة 10 دقائق ثم إخراجه من الفرن .

5- وضع البلح في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق حتى تنضج جيدًا وتصبح رطبة للاستهلاك.