الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار الأمريكى اليوم الخميس 16-9-2021

دولار أمريكي
دولار أمريكي

يهتم الكثير من المستثمرين والشركات الصناعية والتجارية ورجال الأعمال بمتابعة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري للشراء والبيع فى البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية بشكل يومى. 

وتستعرض “الدستور” سعر صرف الدولار نظرا لأهميته فى تحديد قيمة شراء وبيع العديد من السلع والخدمات والمنتجات. 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك تحديث يومي 

يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية استقرارًا خلال اليوم رغم زيادة احتياجات العديد من التجار ورجال الأعمال لسحب كميات من العملة الأجنبية لتصريف أعمالهم وتوفير أي كميات للدولار بالسعر الرسمى حسب سعر اليوم. 

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف اليوم.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية الخميس  

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند  15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيها  للبيع.

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر مبلغ  15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيها للبيع.

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة للشراء 15،75  بينما سجل 15،65  للبيع. 

حافظ سعر الدولار على سعره في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه عند مستوى  15.64 جنيه للشراء و15.74 للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري عند مستوى  15.65 للشراء بينما سجل 15.75 للبيع.

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي 15.67 للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك عودة مقابل الجنيه المصري  سعر  15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع 

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي  18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع، واستقر سعر اليورو في بنك مصر عند 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

ويحظى سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بمتابعة يومية واهتمام لتأثر كافة السلع والخدمات والمنتجات فى الأسواق المحلية أو الاستيراد من الخارج بسعر صرف الدولار بالبنوك.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

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